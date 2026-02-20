Truy bắt nhanh đối tượng cướp giật, thu hồi tài sản trả lại người dân

Trước đó, khoảng 20h15 ngày 17/2, em L.T.T.M. (SN 2010, tạm trú tại phường Chánh Hưng) điều khiển xe máy điện đến quán nước trên đường Dương Bá Trạc để mua nước. Trong lúc ngồi trên xe chờ, em M. sử dụng điện thoại di động thì bất ngờ bị một nam thanh niên điều khiển xe máy áp sát, giật điện thoại rồi nhanh chóng tẩu thoát.

Đối tượng Nguyễn Thành Tài bị bắt giữ.

Ngay sau khi tiếp nhận trình báo của bị hại, Phòng Cảnh sát hình sự đã phối hợp Công an phường Chánh Hưng triển khai lực lượng, truy xét đối tượng gây án. Qua rà soát, lực lượng chức năng xác định Nguyễn Thành Tài (SN 1993, thường trú phường Chánh Hưng) có liên quan đến vụ việc. Sau khi gây án, đối tượng đã rời khỏi nơi cư trú nhằm trốn tránh sự truy bắt.

Tiếp tục mở rộng truy xét, đến khoảng 1h15 ngày 19/2, Phòng Cảnh sát hình sự đã phát hiện và bắt giữ Nguyễn Thành Tài khi đang lẩn trốn tại xã Thạnh An.

Tại Cơ quan Công an, Tài khai nhận do thấy bị hại sử dụng điện thoại có giá trị nên nảy sinh ý định cướp giật để bán lấy tiền tiêu xài. Sau khi thực hiện hành vi, đối tượng đã bán chiếc điện thoại cho một người quen với giá 10 triệu đồng.

Tác giả: Phú Lữ

Nguồn tin: Báo Công an nhân dân