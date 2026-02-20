Văn Quyết thăm và chúc Tết Hiểu Minh

Văn Quyết thăm Hiểu Minh - Ảnh: TIẾN QUANG

Do cùng quê và gần nhà (tại xã Hữu Bằng, Thạch Thất, Hà Nội), cầu thủ Nguyễn Văn Quyết đã đi thăm và chúc Tết gia đình trung vệ Nguyễn Hiểu Minh. Đến nhà đàn em, Văn Quyết hỏi thăm tình hình chấn thương và chúc cầu thủ U23 Việt Nam sớm hồi phục để trở lại thi đấu chuyên nghiệp.

Khi Văn Quyết đăng bức ảnh chụp chung lên trang cá nhân, bạn bè chung và người hâm mộ của hai cầu thủ đều bày tỏ sự thích thú và gửi lời chúc mừng năm mới đến cả hai.

Hiểu Minh sinh năm 2004, cách rất xa thế hệ 1991 của Văn Quyết. Hiểu Minh trưởng thành từ lò PVF và thi đấu ở vị trí trung vệ cho PVF-CAND. Văn Quyết đá tiền vệ và tiền đạo, được Thể Công - Viettel đào tạo và hiện là biểu tượng của CLB Hà Nội. Khác nhau là vậy, nhưng giữa hai cầu thủ lại có sự quen biết.

Hiểu Minh mới phẫu thuật hồi cuối tháng 1 vừa qua sau chấn thương dây chằng gối gặp phải ở VCK U23 châu Á 2026. Anh vẫn phải băng bó vết thương và đi lại với nạng. Dự kiến Hiểu Minh trở lại sân cỏ vào cuối năm, nếu mọi việc thuận lợi.

Cho đến lúc đó, Hiểu Minh bỏ lỡ phần lớn chiến dịch của U23 Việt Nam và tuyển Việt Nam trong năm 2026 như ASEAN Cup và môn bóng đá nam Asiad.

