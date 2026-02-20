Chính phủ yêu cầu rà soát quy định tiêu chuẩn chức danh lãnh đạo, quản lý

Ảnh minh họa - Ảnh: QUANG ĐỊNH

Chính phủ đã ban hành nghị quyết 23 về phiên họp Chính phủ thường kỳ tháng 1-2026.

Tiếp tục rà soát, sắp xếp đơn vị sự nghiệp công lập

Trong đó Chính phủ yêu cầu tiếp tục nâng cao hiệu lực, hiệu quả hoạt động mô hình chính quyền địa phương 2 cấp.

Tháo gỡ khó khăn, bảo đảm vận hành thông suốt để quản trị xã hội và phục vụ nhân dân tốt hơn; tập trung thực hiện nghiêm các nhiệm vụ theo chỉ đạo của Thủ tướng Chính phủ tại văn bản 84/2026, lưu ý xử lý trụ sở dôi dư sau sáp nhập, không để lãng phí.

Các bộ, cơ quan liên quan khẩn trương ban hành các văn bản hướng dẫn đối với 355 nhiệm vụ như đã giao tại công văn 174/2025 của Ban Chỉ đạo thực hiện sắp xếp, tổ chức lại đơn vị hành chính các cấp và xây dựng mô hình chính quyền địa phương 2 cấp.

Chính phủ giao Phó thủ tướng Phạm Thị Thanh Trà trực tiếp chỉ đạo; Văn phòng Chính phủ chủ trì cùng Bộ Nội vụ rà soát lại.

Cùng với đó tiếp tục rà soát, sắp xếp các đơn vị sự nghiệp công lập tinh gọn, hoạt động hiệu quả, tăng cường tự chủ, nâng cao trách nhiệm của đơn vị sự nghiệp công lập.

Rà soát quy định tiêu chuẩn chức danh công chức lãnh đạo, quản lý

Đáng chú ý, Chính phủ giao Bộ Nội vụ chủ trì, phối hợp với các cơ quan, địa phương báo cáo về tình hình thực hiện chính quyền địa phương 2 cấp vào các ngày 15, 30 hằng tháng.

Báo cáo khi phát sinh khó khăn, vướng mắc vượt thẩm quyền để theo dõi, đôn đốc và chỉ đạo xử lý kịp thời những vấn đề phát sinh.

Tổng hợp kết quả rà soát, sắp xếp đơn vị sự nghiệp công lập của các bộ, ngành, địa phương, báo cáo Chính phủ, Thủ tướng theo quy định.

Tập trung nghiên cứu, đề xuất sửa đổi, bổ sung các quy định liên quan đến lao động, việc làm bảo đảm phù hợp với quy định của Luật Tổ chức chính quyền địa phương, giúp địa phương có cơ sở thực hiện việc ủy quyền cho UBND cấp xã thực hiện tốt công tác quản lý, phù hợp với mô hình chính quyền địa phương 2 cấp.

Một nhiệm vụ khác, Chính phủ yêu cầu Bộ Nội vụ rà soát kỹ các quy định liên quan tại nghị định 334/2025 của Chính phủ quy định tiêu chuẩn chức danh công chức lãnh đạo, quản lý trong cơ quan hành chính nhà nước.

Nội dung này bảo đảm thống nhất, phù hợp với quy định 350/2025 của Ban Bí thư về đổi tượng, tiêu chuẩn và phân cấp đào tạo lý luận chính trị; xử lý theo thẩm quyền những vấn đề vướng mắc; trường hợp vượt thẩm quyền, báo cáo cấp có thẩm quyền theo quy định.

Nghị định 334/2025 quy định khung tiêu chuẩn chung và tiêu chuẩn cụ thể đối với các chức danh công chức lãnh đạo, quản lý trong cơ quan hành chính nhà nước từ Trung ương đến địa phương.

Theo nghị định này, tiêu chuẩn về chính trị, tư tưởng, trình độ lý luận chính trị là một trong những điều kiện bắt buộc khi xem xét quy hoạch, bổ nhiệm và bổ nhiệm lại công chức lãnh đạo, quản lý trong cơ quan hành chính nhà nước.

Nghị định cũng quy định mỗi nhóm chức danh phải đáp ứng trình độ lý luận chính trị tương ứng với cấp quản lý.

Cụ thể các chức danh lãnh đạo, quản lý cấp phòng và tương đương trở lên phải có trình độ trung cấp lý luận chính trị hoặc đang trong diện đào tạo theo quy hoạch.

Với các chức danh lãnh đạo cấp cao hơn như vụ trưởng, cục trưởng, giám đốc sở và tương đương, yêu cầu cao cấp lý luận chính trị được xác định là tiêu chuẩn bắt buộc trước khi xem xét bổ nhiệm chính thức.

Nghị định nhấn mạnh việc hoàn thành chương trình đào tạo lý luận chính trị phải gắn với công tác quy hoạch cán bộ, bảo đảm cán bộ được đào tạo trước hoặc song song với quá trình chuẩn bị bổ nhiệm.

Trường hợp chưa đáp ứng đủ tiêu chuẩn, cơ quan có thẩm quyền phải xây dựng kế hoạch đào tạo, bồi dưỡng để hoàn thiện điều kiện theo quy định.

Quy định 350/2025 của Ban Bí thư nêu rõ đào tạo lý luận chính trị bảo đảm tính thống nhất, đồng bộ, gắn với quy định của Đảng về công tác quy hoạch, bổ nhiệm, giới thiệu ứng cử, phân cấp quản lý cán bộ. Theo quy định, từ năm 2025 chỉ còn trung cấp và cao cấp, bỏ trình độ sơ cấp. Với trình độ trung cấp áp dụng với cán bộ, công chức giữ chức vụ từ phó trưởng phòng và tương đương trở lên hoặc thuộc diện quy hoạch; yêu cầu là đảng viên, có trình độ chuyên môn từ cao đẳng hoặc đại học tùy trường hợp và được đánh giá hoàn thành tốt nhiệm vụ. Trình độ cao cấp lý luận chính trị áp dụng với cán bộ lãnh đạo, quản lý giữ chức vụ từ trưởng phòng cấp tỉnh, cấp bộ và tương đương trở lên; yêu cầu là đảng viên chính thức, tốt nghiệp đại học và có quá trình công tác, đánh giá đạt chuẩn theo quy định...

Tác giả: Thành Chung

Nguồn tin: Báo Tuổi trẻ