Cặp vợ chồng tìm lại 10 đứa trẻ xa lạ trong bức ảnh cưới 12 năm trước

Ảnh cưới 12 năm trước của vợ chồng anh Nghĩa có sự xuất hiện của 10 đứa trẻ xa lạ. Ảnh: NVCC.

12 năm trước, tại một góc nhỏ dưới chân cầu Trần Phú, Nha Trang (Khánh Hòa), anh Trần Đăng Nghĩa (43 tuổi, Hà Nội) và vợ là Phan Kim Liên (40 tuổi) lưu giữ khoảnh khắc hạnh phúc bằng một bức ảnh cưới tưởng rất đỗi bình thường.

Ngoài cô dâu và chú rể, bức ảnh còn có sự xuất hiện của một nhóm trẻ em đứng xung quanh, vô tư và hồn nhiên mỉm cười trước ống kính. Lúc ấy, hai người cũng khó tin rằng khoảnh khắc tình cờ này lại trở thành cầu nối cho cuộc hội ngộ đặc biệt sau hơn một thập kỷ.

Chia sẻ với Tri Thức - Znews, anh Nghĩa cho biết vợ chồng anh vẫn luôn dành sự trân trọng đặc biệt cho tấm ảnh cưới năm ấy. Trong ngày tổ chức hôn lễ, bức ảnh được in khổ lớn, treo trang trọng như một biểu tượng cho niềm vui trọn vẹn và sự khởi đầu đầy tích cực.

Gần kỷ niệm ngày cưới, khi lật mở album cũ, vợ chồng anh Nghĩa bất chợt tự hỏi những đứa trẻ năm ấy giờ đang ở đâu, đã lớn lên thế nào.

Ý nghĩ ban đầu chỉ thoáng qua, nhưng sau đó nhanh chóng trở thành hành động cụ thể. Anh Nghĩa quyết định đăng bức ảnh lên một hội nhóm tại Nha Trang, kèm theo lời nhắn mong được kết nối với những "khách mời" đặc biệt trong khung hình năm xưa.

Bài đăng nhanh chóng thu hút sự quan tâm. Chỉ trong thời gian ngắn, hình ảnh được chia sẻ rộng rãi trên các hội nhóm địa phương, thu hút hàng nghìn lượt tương tác. Nhiều người để lại bình luận bày tỏ sự thích thú trước câu chuyện đầy cảm xúc, đồng thời chủ động gắn thẻ bạn bè, người quen với hy vọng tìm được manh mối.

Cả nhóm tái hiện lại bức ảnh cưới 12 năm trước. Ảnh: NVCC.

Một số cư dân mạng cho biết họ nhận ra bối cảnh quen thuộc của bức ảnh, thậm chí có người khẳng định từng biết hoặc gặp những đứa trẻ trong khung hình. Những tin nhắn đầu tiên bắt đầu xuất hiện trong hộp thư của vợ chồng anh Nghĩa. Một số bạn nhỏ trong khung hình cũng để lại bình luận xúc động bên dưới bài viết, mong gặp lại cố nhân.

"Thật sự rất bất ngờ và xúc động khi đọc được bài viết này. Em xin phép xác nhận em là một trong những em bé có mặt trong bức ảnh năm ấy. Không ngờ sau 12 năm, một khoảnh khắc nhỏ lại trở thành một kỷ niệm đẹp và ý nghĩa đến vậy đối với gia đình anh chị", Phương Phương, một trong 10 bạn nhỏ trong ảnh, viết.

Qua việc đối chiếu hình ảnh, thời gian và ký ức, danh tính của những đứa trẻ xa lạ khác dần được xác nhận.

Hội ngộ

Sau khi liên lạc được với những nhân vật trong bức ảnh, vợ chồng anh Nghĩa ngỏ ý mời mọi người gặp mặt tại cầu Trần Phú, nơi khung hình năm xưa được ghi lại. Lời mời nhanh chóng nhận được sự hưởng ứng, bởi với những đứa trẻ ngày nào, đây cũng là cơ hội hiếm hoi để nhìn lại một phần ký ức tuổi thơ tưởng chừng đã quên.

Anh Nghĩa cho biết buổi gặp gỡ diễn ra trong không khí vừa lạ lẫm vừa thân quen. Những gương mặt từng chỉ xuất hiện thoáng qua trong một tấm ảnh nay đứng cạnh nhau, mang theo sự bỡ ngỡ ban đầu rồi nhanh chóng chuyển thành tiếng cười. Khi cùng nhau xem lại bức ảnh cũ, mọi người không giấu được sự bất ngờ trước sự thay đổi của chính mình sau hơn một thập kỷ.

Anh Nghĩa (áo trắng đeo kính) cùng vợ và những đứa trẻ trong khung hình 12 năm trước. Ảnh: NVCC.

Những câu chuyện vụn vặt được kể lại, từ ký ức mơ hồ về buổi chụp ảnh cưới năm nào cho đến cuộc sống hiện tại của mỗi người. Có người đã rời quê hương để học tập, làm việc ở thành phố khác, có người vẫn gắn bó với Nha Trang.

Dù con đường khác nhau, tất cả đều chung cảm giác khó tin khi nhận ra mình từng cùng xuất hiện trong một khoảnh khắc đặc biệt của người khác.

Điều khiến cuộc hội ngộ thêm phần ý nghĩa là sự xuất hiện của các con anh Nghĩa - chị Liên. Ở độ tuổi tương đương những đứa trẻ trong bức ảnh năm xưa, các em đứng cạnh "phiên bản trưởng thành" của những nhân vật từng vô tình tạo nên nét chấm phá cho tấm ảnh cưới. Khoảnh khắc hai thế hệ cùng chung khung hình khiến nhiều người không khỏi xúc động, như một vòng tròn thời gian được khép lại.

Một bức ảnh mới được chụp tại chính địa điểm cũ, tái hiện lại bố cục của khung hình 12 năm trước. Thời gian đã trôi đi, cảm giác ấm áp và gần gũi vẫn hiện diện. Không còn là sự tò mò trẻ con, thay vào đó là sự trân trọng dành cho một kỷ niệm chung hiếm hoi.

Trước khi chia tay, mọi người trao đổi thông tin liên lạc, hẹn sẽ giữ kết nối và coi cuộc gặp gỡ này như một dấu mốc đặc biệt trong đời.

