Hàng trăm ngàn lượt khách tham quan triển lãm quốc gia lớn chưa từng có

Theo ghi nhận của phóng viên Báo Người Lao Động sáng 31-8, hàng vạn người dân từ sáng sớm đã đổ về Trung tâm Hội chợ Triển lãm Quốc gia (xã Đông Anh, Hà Nội) để tham quan Triển lãm thành tựu đất nước “80 năm Hành trình Độc lập - Tự do - Hạnh phúc”.

Người dân chen chúc xem triển lãm

Dù trời nắng gắt, nhiều gia đình vẫn tranh thủ đưa nhau đi từ sớm để kịp tham quan. Chị Hồ Thu Hà (Thanh Hóa) cho biết gia đình chị đã có mặt tại Hà Nội từ sáng để kết hợp đi xem triển lãm cũng như sẽ 'xí' chỗ đẹp để theo dõi diễu binh, diễu hành mừng Quốc khánh 2-9.

“Hôm nay là cuối tuần, đi triển lãm được xem dàn khí tài quân sự, công nghệ. Dù lượng người rất đông nhưng hoàn toàn xứng đáng, lại đúng dịp nghỉ lễ nên càng ý nghĩa”- chị chia sẻ.

Người dân 'đội nắng' đi xem triển lãm

Khu vực ra vào triển lãm chật kín

Anh Trần Quốc Hoàng (Hà Nội) cũng cho hay triển lãm là cơ hội để người dân tiếp cận và tự hào về thành tựu đất nước trong suốt chặng đường 80 năm.

“Dịp lễ 2-9 năm nay có rất nhiều chương trình, sự kiện đặc sắc như diễu binh, diễu hành và triển lãm quy mô lớn. Đây không chỉ là dịp vui chơi mà còn giúp thế hệ trẻ hiểu rõ hơn về lịch sử, truyền thống cũng như sự phát triển mạnh mẽ của đất nước”- anh Hoàng nói.

Các khu vực ăn uống gần triển lãm chật kín khách

Theo ban tổ chức, triển lãm đã ghi nhận con số kỷ lục hơn 650.000 lượt khách tham quan trong ngày 30-8. Điều này cho thấy sự quan tâm của công chúng đối với triển lãm.

Triển lãm thành tựu đất nước “80 năm Hành trình Độc lập - Tự do - Hạnh phúc” là sự kiện văn hóa - chính trị quy mô toàn quốc, chào mừng 80 năm Quốc khánh 2-9, mở cửa miễn phí đến hết ngày 5-9.

Triển lãm có diện tích gần 260.000 m2, quy mô lớn nhất từ trước đến nay, với sự tham gia của 34 tỉnh - thành phố, 28 bộ - ngành, cùng hơn 230 gian hàng của 106 doanh nghiệp nhà nước và tư nhân.

Dưới đây là hình ảnh do phóng viên Báo Người Lao Động ghi nhận vào sáng 31-8:

Các khu vực triển lãm gần như đông kín khách

Người dân check-in phía trước khu triển lãm

Các gian hàng đông đảo khách đến tham quan

Tác giả: Lê Tỉnh

Ảnh: Hoàng Triều

Nguồn tin: Báo Người lao động