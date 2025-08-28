Nghệ An, khó khăn chồng chất do bão chồng bão

Ngày 27/8 nhà của người dân bản Hòa Sơn, xã Mường Xén, tỉnh Nghệ An bị sạt lở đất đá. Lực lượng dân quân và chính quyền địa phương đã sơ tán kịp thời 9 hộ dân tại khu vực này đến nơi an toàn. Mưa sau cơn bão số 5 đã khiến xã này có 12 điểm sạt lở, trong đó có 5 điểm tại khu dân cư.

Sạt lở taluy âm nghiêm trọng tại miền Tây Nghệ An.

Ông Nguyễn Việt Hùng, Bí thư Đảng ủy xã Mường Xén cho biết, Đến thời điểm này Mường xén có 76 điểm giao thông bị ách tắc với khối lượng đất đá sạt trượt hơn 5.000 mét khối dự báo số điểm sạt lở sẽ tăng lên trong thời gian tới.

"Chúng tôi đã vận động và bắt buộc nhân dân ra khỏi những vùng không an toàn. Thứ hai nữa là quan tâm chăm lo cho nhân dân ở những nơi tập trung, đảm bảo lương thực thực phẩm và nhu yếu phẩm cần thiết", ông Hùng cho biết.

Không chỉ Mường Xén mà các xã Nhôn Mai, Mỹ Lý, Thông Thụ.... đều xuất hiện nhiều điểm sạt lở. Không chỉ gây ách tắc giao thông mà còn bất an đối với người dân. Lực lượng chức năng tỉnh Nghệ An đã khẩn trương tiến hành san ủi đất đá, khắc phục điểm sạt lở, đồng thời đặt biển cảnh báo, cử người túc trực, không cho phương tiện qua lại khu vực nguy hiểm.

Trung tá Hoàng Thế Tài, Chính trị viên Đồn biên phòng Thông Thụ cho biết: "Chúng tôi đã cố gắng đẩy nhanh tiến độ làm sao sớm nhất để thông xe, người dân qua lại làm ăn sinh sống".

Như vậy, trong khi khu vực đồng bằng, ven biển đang căng mình khắc phục hậu quả bão số 5, thì mưa liên tiếp thời gian qua khu vực miền núi tỉnh Nghệ An đang đối mặt với tình trạng sạt lở do bão chồng bão.

Tác giả: Sỹ Đức

Nguồn tin: Báo VOV