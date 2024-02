Hàng trăm công nhân ngừng làm việc tại Nghệ An: Thống nhất trả đủ lương tháng một vào 26/2

Chiều 23/2, thông tin từ ông Lê Thiết Hùng - Chủ tịch Liên đoàn Lao động huyện Thanh Chương (Nghệ An), cho biết: Sau khi tiếp nhận thông tin phản ánh, đích thân đã trực tiếp về làm việc với phía công ty cùng các công nhân làm việc tại đây.

Sau khi nghe một số ý kiến, đề nghị của công nhân, phía công ty đã thống nhất một số nội dung theo đề nghị. Theo đó, lương tháng 1/2024 sẽ được công ty chi trả sớm. Từ 1/3/2024 sẽ trả lương theo thời gian làm việc (thay bằng trả lương theo sản phẩm - PV) theo đề xuất của công nhân. Một số đề nghị của công nhân phía công ty sẽ ghi nhận và có trả lời bằng văn bản - ông Hùng, cho biết thêm.

Nhiều công nhân không tiếp tục làm việc do chưa được trả lương tháng 1/2024.

Thông tin thêm từ bà Lê Thị Nguyệt - Chủ tịch Công đoàn Công Ty TNHH Sein Together Vinh Vina, cho biết: Sự việc xuất phát từ đầu giờ chiều, sau giờ nghỉ trưa một số công nhân không chịu vào làm do thắc mắc bảng lương tháng 1/2024. Theo kế hoạch, khi bắt đầu giờ làm việc buổi chiều đại diện công ty, Công đoàn sẽ công bố bảng lương tháng 1 cho các tổ trưởng; tuy nhiên, khi chưa kịp trao đổi thì xảy ra sự việc đáng tiếc nói trên.

Sau buổi làm việc, phía công ty thống nhất ý kiến sẽ trả đầy đủ lương cho công nhân vào sáng thứ 2 tới (ngày 26/2/2024 - PV). Còn thời điểm để nhà máy tiếp tục quay lại làm việc lãnh đạo Công ty chưa có ý kiến cụ thể - bà Nguyệt, cho biết.

Trước đó, như Pháp luật Plus đã thông tin: Sáng 23/2, khoảng 200 công nhân của nhà máy may thuộc Công Ty TNHH Sein Together Vinh Vina (tiền thân là nhà máy may TAAD Nghệ An) không chịu vào nhà máy làm việc như bình thường.

Xác nhận từ một số công nhân cho biết: Nguyên nhân công nhân chưa chịu vào làm việc bởi phía công ty chưa trả lương tháng 1/2024.

Bên cạnh việc chậm lương, phía công ty Hàn Quốc (Công Ty TNHH Sein Together Vinh Vina - PV) mới khi mua lại nhà máy có cam kết sẽ thay đổi mức lương, các chế độ trợ cấp, lương tăng ca... nhưng vẫn chưa nói rõ, thống nhất cho công nhân.

Pháp luật Plus sẽ tiếp tục thông tin.

Tác giả: Nguyễn Nam

Nguồn tin: phapluatplus.vn