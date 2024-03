Han So Hee và Ryu Jun Yeol chia tay

Ngày 30/3, tờ Edaily đưa tin công ty quản lý của Ryu Jun Yeol xác nhận nam diễn viên và Han So Hee đã chia tay. Công ty không tiết lộ thông tin chi tiết hay lý do hai ngôi sao này đường ai nấy đi.

Cùng ngày, Han So Hee cũng cập nhật một hình ảnh trên blog cá nhân, nhưng không chia sẻ nội dung gì. Ngay sau đó, công ty của cô xác nhận tin chia tay, đồng thời nhận lỗi đã không quản lý tốt nghệ sĩ.

"Cả hai đều muốn được biết đến nhiều hơn với vai trò diễn viên. Chúng tôi hứa sẽ không lãng phí cảm xúc vào chuyện cá nhân nữa", công ty của Han So Hee lên tiếng thông qua Dispatch.

Những ngày qua, mối quan hệ giữa Han So Hee và Ryu Jun Yeol là tâm điểm gây chú ý. Vụ việc bắt nguồn từ bài viết của một tài khoản mạng đăng vào 15/3. Người này khẳng định nhìn thấy Ryu Jun Yeol và Han So Hee tại bể bơi ở một khách sạn của Hawaii. Khi đó, Han So Hee phủ nhận việc hẹn hò, trong khi Ryu Jun Yeol từ chối trả lời.

Mọi chuyện bắt đầu ồn ào từ bài viết được cho là đầy ẩn ý từ Lee Hyeri, bạn gái cũ của Ryu Jun Yeol. Nữ diễn viên bỏ theo dõi bạn trai cũ, đồng thời đăng một bức ảnh chụp phong cảnh kèm chú thích: "Thú vị quá". Bài viết của Hyeri làm dấy lên nhiều nghi vấn. Tới chiều 15/3, khi bị nghi ngờ chen vào mối quan hệ của đàn anh, Han So Hee lên tiếng phủ nhận.

Ryu Jun Yeol và Han So Hee liên tục bị chỉ trích kể từ khi công khai hẹn hò. Ảnh: iMBC, News1.

Theo Hankyung, ngày 16/3, Han So Hee có bài viết dài hơn 1.000 chữ trên trang blog chính thức. Trong đó, cô khẳng định không xen vào mối quan hệ của Ryu Jun Yeol và Hyeri. Han So Hee nhấn mạnh cô hẹn hò Ryu Jun Yeol từ đầu năm 2024, trong khi nam diễn viên này chia tay từ đầu năm 2023.

Thế nhưng, tiết lộ này của Han So Hee tiếp tục đẩy cô vào tranh cãi. Người hâm mộ không hài lòng khi Han So Hee tiết lộ chuyện riêng tư của bạn trai với người yêu cũ.

Han So Hee đã mất hơn 100.000 lượt theo dõi trên trang cá nhân sau khi ồn ào tình ái với Ryu Jun Yeol nổ ra. Nữ diễn viên vấp phải vô số lời chỉ trích. Một số nhãn hàng cũng chấm dứt hợp đồng quảng cáo với Han So Hee.

Sáng 29/3, My Daily đưa tin Han So Hee tiếp tục đăng tâm thư phủ nhận ngoại tình với Ryu Jun Yeol nhưng xóa bài chỉ sau 10 phút. Nữ diễn viên cũng bày tỏ sự tức giận khi bạn trai giữ im lặng từ khi ồn ào nổ ra khiến cô gánh chịu tranh cãi. Ngôi sao sinh năm 1994 còn chỉ trích động thái của Hyeri.

"Họ (Ryu Jun Yeol và Lee Hyeri) đã chia tay vào năm ngoái, đã nói lời chào cuối cùng trong việc chúc nhau hạnh phúc và sức khỏe. Tôi viết câu này không nhằm mục đích tiết lộ lịch sử tình yêu của cá nhân nào cả. Nhưng tôi không phải người phụ trách việc thông báo chia tay được viết trong lời xin lỗi của bạn", Han So Hee viết.

"Tôi viết ra những điều này bởi vì không muốn mình cứ nói một chiều, trừ khi tôi là kẻ ngốc, và tôi không muốn khiến cho những người hâm mộ, ủng hộ tôi cũng như giám đốc điều hành, nhân viên của công ty tôi bị tổn hại", cô tiếp tục.

Tác giả: Minh Hạo

Nguồn tin: znews.vn