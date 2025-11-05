Hai xe máy tông nhau, 2 thiếu niên tử vong, 2 em khác bị thương

Sáng 5-11, các đơn vị nghiệp vụ của Công an tỉnh Gia Lai đang khẩn trương làm rõ vụ tai nạn giao thông rất nghiêm trọng khiến 4 người thương vong, xảy ra trên Quốc lộ 19B.

Hai xe máy tông nhau, 4 thiếu niên thương vong

Theo thông tin ban đầu, khoảng 2 giờ 45 phút cùng ngày, xe máy BKS 81B2-424.xx chở theo Rơ Com K. (SN 2010) và Ksor N. (SN 2012, cùng trú tại làng Đê, xã Bàu Cạn) lưu thông trên Quốc lộ 19B.

Khi đến Km192 + 100, đoạn qua thôn 1, xã Bàu Cạn, xe này đã tông xe máy 81B3-228.xx chở Siu T. (SN 2011) và Rah Mah T. (SN 2008, cùng trú tại làng Bàng, xã Bàu Cạn).

Cả hai phương tiện đều chưa rõ người điều khiển.

Vụ tai nạn khiến Rơ Com K. và Rah Mah T. tử vong, Siu T. và Ksor N. được đưa đi cấp cứu tại các cơ sở y tế, 2 xe máy bị hư hỏng nặng.

Được biết, đoạn đường xảy ra tai nạn là đường thẳng, vắng người qua lại. Cả 4 thiếu niên đi trên 2 xe đều chưa đủ điều kiện điều khiển xe máy.

Tác giả: Hoàng Thanh

Nguồn tin: Báo Người lao động