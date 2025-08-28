Kinh hoàng 2 xe đầu kéo tông nhau trên đường cao tốc, tài xế thiệt mạng

Sáng 28-8, Cơ quan Cảnh sát điều tra Công an tỉnh Lâm Đồng cùng các đơn vị nghiệp vụ tiến hành khám nghiệm hiện trường, trưng cầu khám nghiệm tử thi để làm rõ vụ tai nạn trên tuyến cao tốc Phan Thiết – Dầu Giây.

Trước đó, khoảng 4 giờ 30 phút cùng ngày, xe đầu kéo mang biển kiểm soát 75H-XXX.96 lưu thông trên đường cao tốc Phan Thiết - Dầu Giây đoạn km26 qua xã Tân Lập, tỉnh Lâm Đồng theo hướng Bắc – Nam thì tông vào đuôi xe đầu kéo cùng chiều phía trước mang biển kiểm soát 36H-055.XX

Cú tông làm phần cabin của xe đầu kéo 75H-XXX.96 bị gãy nát, biến dạng. Tài xế và phụ xe của xe đầu kéo 75H-XXX.96 được xe cứu thương đưa đến Bệnh viện Đa khoa Bình Thuận cấp cứu.

Phần đầu kéo biến dạng sau cú tông vào đuôi xe phía trước. Ảnh: DT

Tuy nhiên, tài xế L.K.D. (SN 1985, TP Huế) đã tử vong sau đó. Phụ xe bị thương nhẹ, hiện đang điều trị tại bệnh viện.

Sau khi xảy ra sự việc, Đội tuần tra kiểm soát giao thông đường bộ cao tốc Số 6, Phòng 6, Cục Cảnh sát Giao thông đã lập tức có mặt tại hiện trường để điều tiết giao thông.

Sau đó, cơ quan chức năng đã tạm thời đóng phần làn đường cao tốc bên phần đường lưu thông hướng Bắc - Nam. Lực lượng chức năng cũng điều tiết cho các phương tiện lưu thông ra Quốc lộ 1.

