Hai xác người trong vườn tố thủ đoạn man rợ của kẻ sát nhân

Thời điểm này, Chanh biết việc đã bại lộ, gã không về nhà mà chạy sang nhà bố mẹ vợ. Gã cất giấu 1,8 triệu đồng vào chỗ "bí mật" rồi uống thuốc cai nghiện quá liều với ý định tự vẫn. May mắn, lực lượng công an phát hiện kịp thời đã ngăn chặn, đưa đi cấp cứu. Chanh cũng bị bắt giữ ngay sau đó. Tại cơ quan điều tra, Chanh đã khai nhận toàn bộ tội ác của mình. Theo đó, do nghiện ma túy lại không có tiền. Ngày 6/9/2003 gã đi theo một xe khách. Tại đây, Chanh bị phát hiện đang có hành vi móc túi khách đi xe nên bị đuổi xuống. Gã đang đi lộ lếch thếch thì anh K chạy xe tới và chào mời đi "xe ôm". Chanh đồng ý và bảo anh K đưa về nhà tại thôn Kè. (Ảnh minh họa, nguồn internet)