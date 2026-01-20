Hai vợ chồng bị thương nặng sau tai nạn trên quốc lộ

Theo hình ảnh từ clip dài hơn một phút, vụ việc xảy ra vào khoảng trưa 19/1. Khi đang lưu thông theo hướng Vinh - Tương Dương, chiếc xe máy chở hai người bất ngờ mất lái tại khúc cua khuất tầm nhìn. Phương tiện lao vào lề đường, va trúng hàng loạt cọc tiêu và biển báo giao thông ven quốc lộ.

Cú tông mạnh khiến cả hai người ngồi trên xe bị hất văng lên không trung rồi rơi xuống mặt đường, nằm bất động trong chốc lát. Chiếc xe máy bị hư hỏng nặng, nhiều bộ phận vỡ tung, văng ra khắp hiện trường.

Dữ liệu từ camera hành trình của phương tiện đi phía sau cho thấy, trước thời điểm tai nạn, xe máy chạy đúng làn đường. Khi gặp một xe đầu kéo từ chiều ngược lại đang vào cua, người điều khiển xe máy có biểu hiện lúng túng, không làm chủ được tay lái, dẫn đến tự ngã.

Ngay sau khi sự việc xảy ra, tài xế ô tô phía sau đã dừng xe hỗ trợ nạn nhân, đồng thời trình báo lực lượng chức năng và người dân địa phương nhanh chóng tiếp cận hiện trường, đưa người bị nạn đi cấp cứu.

Trao đổi với phóng viên ngày 20/1, Đại úy Lê Đức Anh, Tổ trưởng Tổ Cảnh sát giao thông địa bàn Tương Dương (Đội CSGT đường bộ số 2, Phòng CSGT Công an tỉnh Nghệ An) cho biết, đơn vị đã trực tiếp tham gia hỗ trợ hai nạn nhân trong vụ tai nạn nói trên.

Trước đó, vào khoảng trưa 19/1, trong quá trình tuần tra trên tuyến quốc lộ 7, lực lượng CSGT nhận được tin báo tại km116+600, đoạn qua xã Châu Khê - khu vực đèo dốc hiểm trở, thưa thớt dân cư có một đôi vợ chồng lớn tuổi bị ngã xe, cần được cứu giúp khẩn cấp.

Tổ công tác gồm Đại úy Lương Mạnh Linh, Trung tá Nguyễn Quốc Huy và Thượng úy Nguyễn Hồng Sơn nhanh chóng có mặt tại hiện trường, phát hiện ông Lương Văn Hoàng (SN 1962) và bà Vi Thị Hồng (SN 1968), trú tại bản Khe Ngậu, xã Tương Dương, đang nằm bên đường trong tình trạng bị thương nặng.

Tổ Cảnh sát giao thông địa bàn Tương Dương hỗ trợ đưa 2 nạn nhân đi cấp cứu.

Trước tình huống nguy cấp, lực lượng chức năng đã huy động người dân hỗ trợ, đưa hai nạn nhân lên xe tuần tra chở đến Trạm Y tế xã Châu Khê và Trung tâm Y tế huyện Tương Dương để cấp cứu, đồng thời thông báo cho gia đình biết sự việc.

Theo Đại úy Đức Anh, nhờ được sơ cứu và chuyển viện kịp thời, hiện sức khỏe của cả hai nạn nhân đã ổn định và đang tiếp tục điều trị.

Tác giả: Gia Ân

Nguồn tin: congly.vn