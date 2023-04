Hai người tử vong do uống rượu ngâm lá

Căn nhà nơi xảy ra sự việc. Ảnh: CACC

Các nạn nhân gồm ông Phan Văn C. (SN 1961, trú tại thôn Trò, xã Phù Lưu, huyện Hàm Yên) và ông Phan Văn Ch. (SN 1967, trú tại thôn 3 Thuốc Hạ, xã Tân Thành, huyện Hàm Yên).

Theo báo Sức khỏe & Đời sống, thông tin ban đầu cho biết, tối 4/4, ông Phan Văn C. từ nhà mang theo một chai rượu thuốc (rượu do ông C. tự ngâm từ các loại cây) đến nhà một người cùng thôn để ăn cơm Tết Thanh minh.

Tại bữa cơm, ông C. tự uống rượu của mình, sau đó đi về nhà ngủ. Đến khoảng 7h hôm sau, người nhà ông C. phát hiện ông đã tử vong.

Cũng trong buổi sáng 5/4, ông Phan Văn Ch. đến gia đình ông C. để phúng viếng theo phong tục thì thấy tại nhà ông C. có chai rượu thuốc (chai rượu mà ông C. đã sử dụng vào tối 4/4) nên đã tự lấy để uống.

Sau đó, ông Ch. kêu đau đầu và lên giường của ông C. để nằm. Không lâu sau, mọi người bàng hoàng phát hiện ông Phan Văn Ch. đã tử vong.

Gia đình hai nạn nhân cho rằng nguyên nhân tử vong là do chai rượu nói trên. Tuy nhiên, kết luận cuối cùng vẫn phải chờ kết quả khám nghiệm tử thi.

