Nghệ An: Thông tin mới vụ nghi ngộ độc rượu khiến 5 người nguy kịch

Tối 24/2, liên quan đến vụ 5 người nghi ngộ độc rượu trong bữa cơm tối, lãnh đạo UBND xã Quỳnh Thạch (huyện Quỳnh Lưu, tỉnh Nghệ An) thông tin, hiện 4 người gồm: Ông N.B.H. (44 tuổi), P.N.L. (48 tuổi), H.D.T. (37 tuổi) và ông V.V.H. (46 tuổi), cùng trú tại xã Quỳnh Thạch, sức khỏe đã ổn định, xuất viện về nhà.

Người còn lại là ông N.V.S. (54 tuổi, trú xã Quỳnh Thạch) đang được điều trị đặc biệt tại bệnh viện ở Hà Nội trong tình trạng tổn thương não nặng.

Vụ ngộ độc rượu ở Nghệ An hiện còn một người đang điều trị tại Hà Nội.

Trước đó, như Dân trí đã đưa tin, 17h ngày 13/2, tại nhà ông H.D.Đ. (67 tuổi), xóm 7, xã Quỳnh Thạch có tổ chức ăn uống cho nhóm thợ xây. Trong bữa ăn, 4 người thợ xây đã uống rượu với con trai chủ nhà.

Quá trình uống, cả 5 người xuất hiện triệu chứng mặt mày tím tái, sùi bọt mép, khó thở, co giật nên nhanh chóng được đưa đi cấp cứu tại Bệnh viện đa khoa huyện Quỳnh Lưu. Do tình trạng nặng nên các bệnh nhân được chuyển vào Bệnh viện hữu nghị đa khoa Nghệ An để tiếp tục cấp cứu và điều trị.

Được biết, các món trong bữa cơm gồm cá khô, bánh đa, cam, rượu và bánh kẹo. Những món ăn này (ngoại trừ rượu) vẫn được gia đình ông Đ. sử dụng trước đó nhưng không ghi nhận biểu hiện nào bất thường.

Nói về loại rượu nghi gây ngộ độc, vị lãnh đạo UBND xã Quỳnh Thạch thông tin, đó là chai rượu ngâm từ một loại cây rừng của một người dân tộc thiểu số biếu cho con trai chủ nhà trước đó.

Cơ quan chức năng lấy các mẫu thức ăn và rượu để tìm nguyên nhân.

Chi cục An toàn vệ sinh thực phẩm (ATVSTP) Nghệ An đã lấy 11 mẫu tại hiện trường gửi đến Viện kiểm nghiệm ATVSTP Quốc gia để kiểm nghiệm, hiện tại chờ kết quả kiểm nghiệm mẫu để xác định nguyên nhân vụ việc.

"Để phòng ngừa ngộ độc rượu, người dân cần thực hiện các nguyên tắc sau: Không uống rượu pha cồn công nghiệp; không uống rượu ngâm với lá, rễ cây, động vật không rõ độc tính, không có nguồn gốc xuất xứ; không uống rượu khi không biết đó là rượu gì, rượu không có nguồn gốc, rượu không được công bố tiêu chuẩn chất lượng…", cán bộ ATVSTP Nghệ An khuyến cáo.

Nguyên nhân của vụ ngộ độc đang được cơ quan chức năng điều tra, làm rõ.

Tác giả: Nguyễn Duy

Nguồn tin: Báo Dân trí