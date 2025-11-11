Hai người thương vong sau cú tông đuôi xe tải đang đỗ trên đường

Sáng 11-11, lãnh đạo phường Quy Nhơn Bắc, tỉnh Gia Lai xác nhận trên địa bàn vừa xảy ra vụ tai nạn giao thông khiến 1 người tử vong và 1 người bị thương nặng.

Hiện trường vụ tai nạn khiến 1 người tử vong và 1 người bị thương nặng

Theo thông tin ban đầu, khoảng 22 giờ 30 phút tối 10-11, xe máy biển số 77L1-202.xx do ông Vũ Văn T. (SN 1978; trú khu phố 7, phường Quy Nhơn Bắc) điều khiển, chở theo ông Nguyễn Thái H. (SN 1979) lưu thông theo hướng Bắc – Nam trên Quốc lộ 1D.

Khi đến Km2+50 (khu phố 7, phường Quy Nhơn Bắc), xe máy bất ngờ tông vào phần đuôi ô tô tải biển số 77C-137.xx đang đỗ bên đường theo chiều cùng hướng. Tại thời điểm xảy ra tai nạn, xe tải đỗ trong tư thế một phần thân xe nằm trên vỉa hè, phần còn lại chiếm một phần đường dành cho xe cơ giới.

Cú tông mạnh khiến cả hai người trên xe máy bị thương nặng và được người dân đưa đi cấp cứu. Do chấn thương quá nặng, ông H. tử vong sau đó; ông T. đang được điều trị tại Bệnh viện Đa khoa Trung tâm tỉnh Gia Lai.

Ngay sau khi sự việc xảy ra, Công an phường Quy Nhơn Bắc đã có mặt bảo vệ hiện trường, phối hợp các đơn vị nghiệp vụ Công an tỉnh khám nghiệm, điều tra nguyên nhân vụ tai nạn.

Tác giả: Đức Anh

Nguồn tin: Báo Người lao động