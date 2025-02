Hãi hùng cung đường tự phát đưa du khách lên Chùa Hương Tích

Từ ngày khai hội Chùa Hương Tích (Hà Tĩnh), chúng tôi đã được nhiều người cho biết, để lên đến chùa hành lễ, chiêm bái, không cần phải mua vé, không cần phải chen lấn chờ đợi ở bến thuyền, xe điện hay ga cáp treo, chỉ cần bỏ ra một khoản tiền tương đương, là có “đội vận chuyển” bằng xe máy sẵn sàng chở từng du khách đi theo con đường độc đạo, xuyên rừng, ngược núi lên đến tận đỉnh nơi Chùa Hương Tích ngự.

Chúng tôi quyết định thực tế cung đường này.

Điểm "những người vận chuyển" chào mời du khách đi xe máy theo cung đường tự phát lên chùa.

Xe qua rào chắn thu phí, vừa vào bãi đỗ ô tô, đã có 1 nam thanh niên chạy xe máy đến áp sát, chào mời chúng tôi đi xe máy lên chùa.

Thắc mắc về việc có phải mua vé tham quan hay vé đi xe điện, cáp treo gì không? Thì “người vận chuyển” (chúng tôi tạm gọi như thế) hồ hởi: “Không phải mua vé, bọn em sẽ chở các anh lên đến tận chùa và chở về, nhanh hơn đi xe điện, cáp treo!”.

Sau khi mua lễ, chúng tôi mỗi người ngồi sau một xe, chạy qua rào chắn, xuyên cung đường nhựa trong khuôn viên Ban quản lý, rồi vòng ra phía sau núi. Từ đây, bắt đầu cung đường vòng vèo qua một mỏ khai thác đá lớn, đi sâu vào rừng.

Cung đường xuyên qua 1 mỏ khai thác đá lớn ngay chân núi.

Ngồi sau chiếc xe máy “cà tàng” không thể cũ hơn, tôi phải ôm chặt “người vận chuyển” đang gồng chân, gồng tay giữ cho chiếc xe cân bằng, gầm gừ leo từng con dốc núi trên cung đường độc đạo xuyên rừng. Chừng 10 phút sau, xe đưa chúng tôi ra khỏi rừng, nhập vào cung đường nhựa đẹp như thơ, với 2 bên là rừng thông xanh nõn.

“Đây có phải là đường dành cho xe điện chở khách lên ga cáp treo?” – Tôi hỏi.

“Người vận chuyển” xác nhận đúng như thế và cho biết, cung đường này đẹp, nhưng chỉ được 1 đoạn, gần đến ga cáp treo thì chúng tôi lại phải xuyên rừng, ngược núi theo con đường độc đạo để lên đỉnh chùa.

Có một đoạn nhập vào đường dành cho xe điện chở du khách lên ga cáp treo.

Và cung đường này mới thực sự kinh hãi! Chúng tôi phải ôm chặt “người vận chuyển”, nhất là những lúc xe phải băng qua những đoạn đường lởm chởm đá núi, băng qua những khúc cua với 1 bên là vách núi, 1 bên là vực sâu. Lối xe đi, chỉ là một lối mòn nhỏ được mở trong rừng. Tôi đoán, đây là cung đường bảo vệ rừng, xe chạy nhiều nên thành lối đi.

Kinh hãi nhất, là khi chiếc xe máy “cà tàng” phải về số 1, gầm rú hết ga để ngược dốc. Có lúc, chiếc xe chở tôi “hụt hơi”, phải phanh gấp lại rồi bị trôi tuột ra sau bởi sức nặng. Nếu không cùng “người vận chuyển” cho cả 4 chân xuống chống, chắc chúng tôi đã bị trôi tuột xuống dốc. Nguy hiểm hơn, có thể ngã ngay bên sườn dốc, với vực sâu hun hút phía dưới như đang há miệng chờ đón bất kỳ ai sẩy chân.

"Những người vận chuyển" chờ du khách đi bộ ngược lên dốc.

Chúng tôi đã phải xuống xe máy để đi bộ ngược dốc núi như thế, vì không dám mạo hiểm tính mạng của mình để ngồi lên xe gầm gừ vượt dốc. Những con dốc mà nếu ngước mặt nhìn lên, có thể rơi chiếc mũ đang đội trên đầu.

Sau hơn 10 phút nữa, vượt qua nhiều dốc núi, trên con đường độc đạo mà lòng đường do mưa, ướt trơn tuột, tạo thành từng rãnh chỉ đủ vừa chiếc bánh xe, qua thêm ít con suối nữa, chúng tôi cũng đến điểm cần đến, đó là nhà chờ bề thế đang xây dựng dở dành cho du khách ngay chùa Hương Tích trên đỉnh núi.

Cung đường độc đạo tự phát lên chùa có nhiều đoạn lầy lội, hiểm trở.

Những “người vận chuyển” chờ chúng tôi ở đó để chở về lại sau khi hành lễ, chiêm bái xong. Đường về, vẫn là cung đường chúng tôi mới xuyên rừng, ngược núi đi lên. Nhưng lần này, chiếc xe “cà tàng” ít phải gầm gừ hơn, bởi chủ yếu chỉ phải rà phanh để xuống dốc. Ngồi sau ôm chặt “người vận chuyển”, tôi nghĩ khôn nghĩ dại, nhỡ may chiếc xe hỏng phanh hoặc bị bó phanh, chắc cả người lẫn xe lật nhào, lao xuống vực!

Mấy chục phút sau, những chiếc xe máy cũng đưa chúng tôi từ đỉnh núi về lại ngay nơi đón ban đầu, những “người vận chuyển” hoan hỉ nói “phí”: Mỗi người 500.000 đồng!

"Những người vận chuyển" tập kết ở nhà chờ dành cho khách hành hương ở trên chùa Hương Tích.

Chúng tôi nhẩm tính, chỉ với gần 1 tiếng đồng hồ chở khách đi và về, cùng chừng đó thời gian chờ du khách hành lễ, chiêm bái, mỗi “người vận chuyển” đưa khách lên chùa Hương theo cung đường tự phát này bỏ túi một khoản tiền không nhỏ. Mỗi ngày chỉ cần chạy 4 chuyến chở khách trong mùa cao điểm lễ hội đầu Xuân, thì mỗi “người vận chuyển” sẽ bỏ túi được khoản tiền kha khá.

Trong lúc đó, ngân sách Nhà nước sẽ thất thu khoản tiền vé tham quan, các dịch vụ xe điện, cáp treo của doanh nghiệp cũng thất thu tiền vé, đồng nghĩa tiền thuế nộp cho ngân sách cũng ít đi, nếu du khách lên với chùa Hương đều chọn đi xe máy theo cung đường tự phát này. Bởi như giá vé niêm yết, tổng một người lớn khi mua vé, sử dụng các dịch vụ xe điện, cáp treo để lên đến chùa Hương phải chi phí gần 300.000 đồng/1 người.

Cung đường tự phát có nhiều đoạn hiểm trở, với 1 bên là vách núi, 1 bên là vực sâu.

Nhưng trên hết, đó là những hiểm nguy dành do du khách luôn rình rập trên cung đường tự phát này. Mà nếu xảy ra, thì hậu quả thật khó lường!

Phóng viên báo Bảo vệ pháp luật đã liên hệ làm việc với Ban quản lý khu du lịch chùa Hương Tích, sẽ tiếp tục thông tin đến bạn đọc.

