Hà Tĩnh: Chùa Hương Tích chính thức khai hội từ ngày 6/1 âm lịch

Theo kế hoạch của UBND huyện Can Lộc, tỉnh Hà Tĩnh vừa công bố, lễ khai hội và hoạt động du lịch chùa Hương Tích năm 2024 sẽ bắt đầu từ ngày 15/2/2024 (tức ngày 6/1 âm lịch).

Vị trí đắc địa của chùa Hương Tích.

Theo đó, không gian lễ hội kéo dài từ cầu Hạ Vàng qua xã Thiên Lộc đến chùa Thượng, trong đó, các điểm chú trọng gồm: Hạ Vàng, khu vực xã Thiên Lộc, khu vực Ban Quản lý Khu du lịch Chùa Hương Tích, bến thuyền, ga cáp treo, miếu Cô, miếu Cậu, khu vực chùa chính, chùa Thượng.

Lễ hội Chùa Hương Tích sẽ gồm 2 sự kiện chính: Lễ khai hội gắn với mở đầu năm du lịch Hà Tĩnh 2024 diễn ra vào ngày 6/1 âm lịch và lễ khánh đản Quán Thế âm bồ tát vào ngày 18/2 âm lịch.

Nhiều trò chơi dân gian trong dịp lễ hội chùa Hương Tích đầu năm.

Lễ khai hội do huyện Can Lộc chủ trì, với sự hỗ trợ của Sở VH-TT&DL, gồm các nội dung: Đánh trống khai hội, chương trình nghệ thuật, các hoạt động văn hóa, thể thao (giải bóng chuyền nam thanh niên mở rộng, vật cổ truyền, đẩy gậy, kéo co...), các trò chơi dân gian như chọi gà, bịt mắt bắt vịt...

Du khách có thể chọn lựa nhiều hình thức di chuyển tới khu di tích chùa Hương Tích.

Lễ khánh đản Quán Thế âm bồ tát do Ban Trị sự Giáo hội phật giáo huyện, trụ trì, BQL Chùa Hương Tích, UBND xã Thiên Lộc thực hiện, gồm các nội dung: lễ dâng hương Tam Bảo, hội thi mâm ngũ quả, lễ thỉnh chuông, đọc sớ cầu an, phát lộc...

Chùa Hương Tích được Bộ Văn hóa Thông tin (nay là Bộ Văn hóa, Thể thao và Du lịch) công nhận là di tích kiến trúc danh thắng cấp Quốc gia năm 1990 tại Quyết định số 309/QĐ-BVHTT. Chùa Hương Tích thuộc địa phận xã Thiên Lộc (Can Lộc - Hà Tĩnh). Cách thành phố Hà Tĩnh về phía Đông Bắc khoảng 25 km, cách thành phố Vinh, tỉnh Nghệ An khoảng 30 km về phía Đông Nam. Chùa Hương Tích nằm ở vị trí đặc biệt nhất, cao 650m so với mặt nước biển và tọa lạc ở vị trí lưng chừng núi trong dãy Hồng Lĩnh, từng được xem là một khối quần sơn kỳ vĩ. Cảnh động Hương Tích đã được chọn làm biểu tượng cho danh sơn Hồng Lĩnh và được chạm lên Anh Đỉnh - một trong chín đỉnh đồng đúc năm Minh Mạng thứ 17 đặt ở nội thành kinh đô Huế. Chùa Hương Tích sở hữu vẻ đẹp thơ mộng ẩn mình giữa làn khói mây mờ ảo. Đây là một trong những ngôi cổ tự lâu đời của đất Hà Tĩnh và gắn liền với những giai thoại xa xưa.

Tác giả: Nguyễn Nam

Nguồn tin: phapluatplus.vn