Hai căn nhà liền kề ở Đồng Nai cháy dữ dội, 8 người may mắn thoát nạn

Theo thông tin ban đầu trên báo Nhân dân, khoảng 4h20 ngày 20/12, cửa hàng bán đồ chơi, quần áo trẻ em gần khu vực chợ mới Phước Thái (xã Phước Thái) của bà Lương Thùy D. bất ngờ bốc cháy dữ dội.

Lửa từ biển hiệu bùng phát mạnh rồi lan sang cửa hàng kinh doanh mỹ phẩm, đồ chơi trẻ em của ông Lương Quốc N. (người thân của bà Dương) ở sát bên cạnh.

Phát hiện đám cháy, Tổ liên gia an toàn phòng, cháy chữa cháy tại chỗ đã nỗ lực chữa cháy, hỗ trợ đưa 8 người trong 2 cửa hàng trên thoát ra ngoài an toàn. Do bên trong 2 cửa hàng chứa nhiều chất dễ cháy nên ngọn lửa bùng phát mạnh, bốc cao, đe dọa các cửa hàng bên cạnh và nhà dân phía sau.

Hiện trường vụ cháy. (Ảnh: Báo Nhân dân)

Ngay sau khi nhận được tin báo, Công an tỉnh Đồng Nai, Công an huyện Long Thành và Công ty cổ phần hữu hạn Vedan đã điều 5 xe chuyên dụng cùng nhiều cán bộ, chiến sĩ đến hiện trường triển khai phương án dập lửa.

Sau khoảng một giờ phun nước làm mát và chống cháy lan, đến khoảng 5h45 cùng ngày, vụ cháy được dập tắt hoàn toàn.

Vụ cháy không gây thương vong về người nhưng nhiều tài sản, hàng hóa bên trong cửa hàng bị hư hại gần như hoàn toàn. Trong đó, nhà bà Dương cháy hoàn toàn trên diện tích 280m2, nhà ông N. khoảng 20m2, theo VTV.

Hiện, vụ việc đang được Công an huyện Long Thành tiếp tục điều tra, làm rõ.

Nguồn tin: doisongphapluat.nguoiduatin.vn