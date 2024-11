Hai bé trai sinh đôi bị bỏ rơi ở Hóc Môn, người mẹ viết thư 'mong ai có khả năng nhận nuôi'

Hai bé trai sinh đôi bị bỏ rơi được người dân đưa vào bệnh viện chăm sóc - Ảnh cắt từ video

Trưa 16-11, trao đổi với Tuổi Trẻ Online, lãnh đạo UBND xã Bà Điểm xác nhận địa phương có tiếp nhận hai cháu bé sơ sinh (sinh đôi) bị bỏ rơi trên đường Kênh T2.

Your browser does not support the video tag.

Camera ghi cảnh người đi xe máy bỏ thùng xốp có hai bé trai sinh đôi trước nhà dân ở Hóc Môn

Hiện tại chính quyền địa phương cùng nhân viên Trạm y tế xã đang tập trung, phối hợp y, bác sĩ Bệnh viện huyện Hóc Môn chăm sóc sức khỏe cho hai bé.

Chị Đ.T.T. (30 tuổi, ngụ huyện Hóc Môn) cho biết, khoảng 3h, hàng xóm chị T. nghe tiếng khóc trẻ em trước nhà nên ra kiểm tra. Mọi người phát hiện hai bé trai sơ sinh (sinh đôi) bị bỏ rơi trong thùng xốp kèm tờ giấy có nội dung: "Tôi tên N.T.H., SN 2000. Tôi đã sinh 2 bé trai lúc 7h ngày 15-11. Vì chồng bỏ đi, tôi không có đủ kinh tế, khả năng nuôi 2 bé, mong ai có khả năng xin nhận nuôi 2 bé...".

Vì biết chị T. đang có con nhỏ, nên gia đình hàng xóm mang hai đứa bé qua nhờ chị chăm sóc.

"Tôi thấy cơ thể hai bé còn đỏ hỏn, nằm trong thùng xốp chật hẹp nên đưa vào nhà lấy giỏ đồ của con thay đồ cho bé rồi trình báo công an. Sau đó họ hướng dẫn tôi đưa hai đứa trẻ lên bệnh viện để chăm sóc", chị T. kể.

Trích xuất camera an ninh, bước đầu lực lượng chức năng phát hiện gần 1h cùng ngày có một người chạy xe máy đến bỏ hai bé trai tại gốc cây khế trước nhà dân rồi rời đi.

Tác giả: MINH HÒA

Nguồn tin: Báo Tuổi trẻ