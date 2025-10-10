Phóng viên dũng cảm cứu người bị đuối nước

Trong quá trình ghi hình tư liệu tại Cửa Lò (gần Quảng trường Bình Minh, tỉnh Nghệ An), để phục vụ cho bài viết về đời sống ngư dân và bảo vệ hệ sinh thái biển, phóng viên Vũ Thắng bất ngờ nghe thấy những tiếng kêu cứu thất thanh từ ngoài khơi. Không một chút do dự, anh lập tức lao xuống biển với nguyên bộ quần áo cùng giấy tờ tùy thân, tài liệu tác nghiệp.

Theo những người chứng kiến sự việc, người gặp nạn là một ngư dân đang đánh bắt hải sản gần bờ, do chuột rút nên bị sóng lớn cuốn trôi.

Phóng viên Vũ Thắng không phải là người giỏi bơi lội, nhưng trong giây phút sinh tử, anh chỉ nghĩ đến một điều duy nhất: “Phải cứu người!”

Dù không giỏi bơi lội, nhưng trong giây phút sinh tử, anh chỉ nghĩ đến một điều duy nhất: “Phải cứu người!" - Ảnh cắt từ clip do người dân cung cấp.

“Khi nghe tiếng kêu cứu, tôi không nghĩ gì nhiều, chỉ nghĩ rằng phải lập tức cứu người mặc dù tôi không giỏi bơi lội lắm” - phóng viên Vũ Thắng cho biết khi đã đưa được ngư dân đuối nước vào bờ an toàn.

“Tôi nhận được nhiều cuộc gọi, tin nhắn hỏi thăm của mọi người. Tôi rất vui vì đã cứu được người dân khỏi bị đuối nước, nhưng tôi cảm thấy việc làm của mình không có gì to tát cả. Khen tôi, tôi ngại đó” – Anh Thắng khiêm tốn nói.

Phóng viên Vũ Thắng với bộ quần áo và giấy tờ, tài liệu ướt sũng sau khi cứu người đuối nước - Ảnh cắt từ clip do người dân cung cấp.

Hành động dũng cảm và kịp thời của phóng viên Vũ Thắng là minh chứng sống động cho tinh thần nhân văn và trách nhiệm xã hội của người làm báo. Sự dũng cảm, trách nhiệm và lòng nhân ái của người làm báo không chỉ dừng lại ở việc tạo ra được những tác phẩm báo chí có giá trị, có tác động tới đời sống xã hội, mà còn ở việc góp phần bảo vệ và cứu giúp con người trong những tình huống hiểm nguy.

Tác giả: Kim Cương

Nguồn tin: sinhthainongnghiep.net.vn