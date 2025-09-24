Cứu 5 người sắp đuối nước khi tắm biển Mỹ Khê

Lúc 6 giờ sáng nay (24/9), vùng biển Mỹ Khê, tỉnh Quảng Ngãi có sóng lớn, thời tiết xấu và xuất hiện các dòng chảy mạnh. Tuy vậy, một số người dân vẫn bất chấp cảnh báo và bơi ra xa bờ khoảng 200m. Trong lúc tắm biển, những người này vẫn cẩn thận mặc áo phao, tuy nhiên do bị cuốn vào các dòng chảy mạnh nên khó bơi vào bờ. Sóng liên tục kéo ra xa khiến một số người đuối sức, kêu cứu. Nghe tiếng hô hoán của người sắp đuối nước, 4 thành viên trong kíp trực của Tổ quản lý bãi biển Mỹ Khê nhanh chóng phối hợp đưa các nạn nhân vào bờ an toàn. Nhờ có sự hỗ trợ kịp thời, 5 người (trong đó có một cụ ông 76 tuổi) đã được cứu thoát khỏi tình huống nguy hiểm.

Khách tắm biển Mỹ Khê, tỉnh Quảng Ngãi

Ông Phạm Hoàng Ân, Tổ phó Tổ quản lý bãi biển Mỹ Khê, tỉnh Quảng Ngãi cho biết, đơn vị đã cắm biển và khuyến cáo khách tắm biển cần tuân thủ nghiêm các quy định tại bãi biển, nhất là khi biển động; chú ý không tắm hoặc bơi quá xa bờ, luôn nghe theo cảnh báo của nhân viên cứu hộ để đảm bảo an toàn.

