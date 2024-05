Hà Tĩnh: Thi công cao tốc Bắc- Nam, bụi đất phủ trắng trời

Bụi đất phủ trắng trời tại dự án đường bộ cao tốc Bắc- Nam đoạn qua xã Lưu Vĩnh Sơn, huyện Thạch Hà

Những ngày này, thời tiết ở Hà Tĩnh nắng nóng gay gắt, trên công trường dự án đường bộ cao tốc đoạn Bãi Vọt- Hàm Nghi phương tiện vận tải chở đất hoạt động tấp nập. Tại gói thầu số 11-XL (Km501+470-Km514+441,33) do Tổng Công ty 319- Bộ Quốc phòng thi công (đoạn qua xã Lưu Vĩnh Sơn, huyện Thạch Hà) bụi đất phủ trắng trời, ảnh hưởng rất lớn đến đời sống, sinh hoạt và đi lại của người dân.

Video: Ô nhiễm bụi bặm tại dự án đường bộ cao tốc Bắc- Nam đoạn qua xã Lưu Vĩnh Sơn, huyện Thạch Hà

“Hiện nay chúng tôi đang tập trung làm ruộng, gieo sạ vụ lúa hè thu. Ruộng nằm gần đường cao tốc, xe tải chở đất chạy liên tục, bụi bặm bao phủ cả một vùng rộng lớn, rất ngột ngạt, khó chịu. Nếu không tranh thủ sản xuất thì không kịp thời vụ, mà sản xuất thì phải hứng chịu ô nhiễm bụi đất tra tấn suốt ngày”, ông Hoàng Lương Lĩnh ở xã Lưu Vĩnh Sơn phản ánh.

Phương tiện vận tải chở đất hoạt động tấp nập trên đường công vụ, khiến bụi đất bao phủ khắp đồng ruộng, làng quê ở xã Lưu Vĩnh Sơn

Nắng nóng gay gắt, gió thổi mạnh bụi phán tán khắp nơi, gây ô nhiễm môi trường nghiêm trọng

Người dân xã Lưu Vĩnh Sơn sản xuất lúa hè thu sát đường công vụ phải hứng chịu ô nhiễm bụi bặm suốt ngày

Ghi nhận của phóng viên tại hiện trường vào chiều ngày 30/5, phương tiện vận tải chở đất phục vụ thi công dự án hoạt động tấp nập. Dọc đường công vụ dàn xe tải chở đất cuốn theo bụi bặm mù mịt, đặc biệt những khi gặp gió bụi phán tán phủ kín đồng ruộng và bay vào tận nhà dân ở thôn Vĩnh Trung, xã Lưu Vĩnh Sơn.

Đường công vụ kéo dài, đi ngang qua nhiều tuyến đường dân sinh ở xã Lưu Vĩnh Sơn. Vì vậy, mỗi khi xe tải chở đất đi qua các trục đường là gần như tất cả phương tiện tham gia giao thông phải dừng lại chờ đợi rất lâu mới có thể tránh được đám bụi đất phủ dày đặc.

Phương tiện vận tải đi qua các tuyến đường dân sinh kéo theo một khối lượng bụi đất dày đặc, ngột ngạt

“Nắng nóng, bụi bặm mù mịt, gây ô nhiễm môi trường nghiêm trọng. Chúng tôi luôn đồng hành, ủng hộ dự án về công tác giải phóng mặt bằng, đẩy nhanh tiến độ thi công, nhưng ô nhiễm bụi bặm thì chủ đầu tư và các đơn vị thi công cần có phương án tưới nước đều đặn, kịp thời hơn, giúp người dân ổn định đời sống, sản xuất”, ông Nguyễn Mậu Thuận ở xã Lưu Vĩnh Sơn mong muốn.

Thực tế cho thấy, thi công dự án đường bộ cao tốc Bắc- Nam trong điều kiện nắng nóng kéo dài, quá trình vận chuyển đất rất khó tránh khỏi ô nhiễm bụi bặm. Vậy nhưng, nếu chủ đầu tư, đơn vị thi công và các bên liên quan bố trí xe tưới nước đều đặn thì sẽ hạn chế bụi bặm phát tán, gây ô nhiễm môi trường.

Bụi đất cuốn theo bánh xe, phán tán, bủa vây khắp nọi nơi

Người dân vùng dự án mong muốn chủ đầu tư, đơn vị thi công và các bên liên quan có phương án phòng ngừa ô nhiễm bụi bặm kịp thời, hiệu quả, nhất là trong dịp cao điểm nắng nóng

Tại buổi làm việc với phóng viên, ông Trần Đình Ngân- Chỉ huy trưởng công trường của Tổng công ty 319 Bộ Quốc phòng thừa nhận, mùa nắng nóng bụi bặm phán tán đã phần nào ảnh hưởng đến đời sống, sinh hoạt và đi lại của người dân vùng dự án.

“Trên toàn tuyến đơn vị đã bố trí 8 xe chuyên dụng tưới nước và cắt cử người quét dọn bụi đất, phòng ngừa ô nhiễm môi trường. Tuy nhiên, do nắng nóng gay gắt nên chỉ tưới nước được khoảng từ 15-20 phút thì dọc đường công vụ và nút giao với tuyến Tỉnh lộ ĐT550 bụi bặm lại phát sinh chưa thể phòng ngừa triệt để”, ông Trần Đình Ngân lý giải.

