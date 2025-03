Hà Tĩnh sắp san bằng kỷ lục V.League của SLNA

Hà Tĩnh đã có 12 trận hòa sau 16 vòng đấu. Ảnh: Minh Tuấn

Dẫn bàn trước và chơi khá hay trước Hà Nội nhưng Hà Tĩnh rút cuộc cũng chỉ có 1 điểm sau 90 phút kết thúc với trận hòa 1-1. Trận hòa này khiến đoàn quân của ông Nguyễn Thành Công nâng tổng số trận hòa ở V.League 2024/25 lên con số 12. Nhiều khán giả trêu đua rằng nên đổi đội bóng Hà Tĩnh thành “Hòa Tĩnh”. Phát biểu sau trận đấu, HLV Nguyễn Thành Công bày tỏ sự không hài lòng trước lời “bỡn cợt”. Theo vị chiếc lược gia này thì Hà Tĩnh là một địa danh có truyền thống văn hóa nên cần phải nghiêm túc trong cách gọi. Tuy hòa nhiều nhưng ông Nguyễn Thành Công cho rằng, Hà Tĩnh đã cống hiến nhiều trận đấu hay, chất lượng cho khán giả.

Thực tế, Hà Tĩnh không phải phòng ngự thụ động trong các trận đấu dù không phải chọn lối chơi tấn công rực lửa. Nguyên nhân khiến cho Hà Tĩnh hòa đến 12 trận sau 16 trận đã đấu là do khâu săn bàn không thực sự sắc sảo. Cần biết rằng trong trận đấu với Hà Nội, Hà Tĩnh cũng bị từ chối 1 bàn thắng sau pha phối hợp rất đẹp mắt để Gero sút tung lưới đội khách ở giữa hiệp 1 nhưng bị trọng tài từ chối sau khi xem lại VAR do mắc lỗi. Một điểm trước ứng cử viên vô địch xem ra cũng là cái kết đáng để hài lòng với Hà Tĩnh. Hiện tại, đoàn quân của ông Nguyễn Thành Công đã có 21 điểm, tạo cách biệt khá an toàn so với các đội đứng ở khu vực nguy hiểm, qua đó, có thể tránh được viễn cảnh phải “vắt sức” để trụ hạng như ở mùa giải vừa qua.

Hà Tĩnh có thể sẽ vượt mặt kỷ lục hòa của SLNA. Ảnh: Phan Tùng