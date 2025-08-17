Người phụ nữ tử vong trong vụ cháy nhà ở Khánh Hòa

Ngày 17/8, lãnh đạo UBND xã Ninh Sơn (Khánh Hòa) cho biết, trên địa bàn vừa xảy ra vụ cháy nhà, khiến một người tử vong.

Trước đó, vào khoảng 11h15, người dân địa phương phát hiện ngọn lửa bùng lên tại căn nhà của ông Bùi Chí Cang (46 tuổi, ở đường Nguyễn Xí, khu phố 5, xã Ninh Sơn) nên hô hoán dập lửa, đồng thời cấp báo lực lượng cứu hỏa. Lúc này, trong nhà chỉ có vợ ông Cang ở phòng ngủ.

Người dân có mặt tại ngôi nhà xảy ra vụ hỏa hoan.

Nhận được tin báo, Đội chữa cháy và cứu nạn cứu hộ khu vực 7, thuộc phòng cảnh sát phòng cháy chữa và cứu nạn cứu hộ, Công an tỉnh Khánh Hòa đã điều động hàng chục chiến sĩ đến hiện trường dập lửa.

Đến khoảng 11h20, ngọn lửa cơ bản được khống chế. Tuy nhiên, vợ ông Cang ở trong phòng ngủ đã tử vong. Vụ hỏa hoạn cũng đã thiêu rụi nhiều vật dụng trong phòng ngủ.

Hiện, nguyên nhân vụ cháy đang được cơ quan Công an điều tra, làm rõ.

Tác giả: Hạo Nhiên

Nguồn tin: kienthuc.net.vn