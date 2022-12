Hà Tĩnh: Phát hiện xe ô tô chở nhiều còng số 8 và súng bắn hơi

Lực lượng công an kiểm đếm số hàng cấm bị thu giữ. Ảnh: Công an Hà Tĩnh



Theo thông tin ban đầu, trước đó, lực lượng Cảnh sát điều tra tội phạm về kinh tế - ma túy chủ trì, phối hợp với lực lượng Cảnh sát giao thông Công an huyện Thạch Hà (tỉnh Hà Tĩnh) kiểm tra xe ô tô mang BKS 29H - 417.89, do tài xế Nguyễn Duy Toàn (43 tuổi, trú tại xã Quang Lộc, huyện Can Lộc, tỉnh Hà Tĩnh) điều khiển khi đang lưu thông qua địa bàn thôn Ba Giang, xã Việt Tiến, huyện Thạch Hà.

Tại thời điểm kiểm tra, lực lượng chức năng phát hiện trên xe chở nhiều bao tải, kiện hàng hóa bao gồm: quần áo, mỹ phẩm, giày dép, đồ gia dụng… Đặc biệt, trong số đó có 5 còng số 8; 5 khẩu súng bắn hơi, 1 gậy 3 khúc và hơn 200 điếu thuốc lá điện tử các loại, 1 giấy phép lái xe giả… Tổng giá trị số hàng hóa trên ước tính khoảng hơn 500 triệu đồng.

Các tang vật thu giữ. Ảnh: Công an Hà Tĩnh



Qua kiểm tra, tất cả số hàng hóa nói trên đều không có giấy tờ chứng minh nguồn gốc xuất xứ.

Được biết, tài xế Nguyễn Duy Toàn điều khiển chiếc xe ô tô mang BKS 29H - 417.89 là lái xe của một công ty chuyển phát nhanh có địa chỉ đóng tại địa bàn thành phố Hà Nội.

Hiện cơ quan Công an huyện Thạch Hà đang tạm giữ phương tiện và số hàng hóa nói trên, đồng thời tiếp tục điều tra làm rõ, lập hồ sơ để xử lý theo đúng quy định của pháp luật.

Tác giả: DƯƠNG QUANG

Nguồn tin: Báo SGGP