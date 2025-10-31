Hà Tĩnh: Hồ Kẻ Gỗ tăng lưu lượng xả do mực nước sắp chạm ngưỡng thiết kế

Hồ Kẻ Gỗ xả qua tràn Dốc Miếu với lưu lượng từ 350 m3/giây.

Theo số liệu từ Đài Khí tượng thủy văn Hà Tĩnh, lượng mưa từ 17 giờ ngày 29/10 đến 15 giờ ngày 31/10 phổ biến từ 300mm đến 700mm.

Trong đó, lượng mưa ở Thượng Sông Trí (xã Kỳ Hoa) là 708mm, ở Hồ Thượng Tuy (xã Cẩm Lạc) là 565mm, hồ Mạc Khê (xã Kỳ Anh) là 517mm, hồ Kẻ Gỗ (xã Cẩm Duệ) 384mm, Kỳ Đồng 392mm, Khe Xai (xã Thạch Xuân) 287mm.

Mực nước các hồ trên địa bàn tỉnh Hà Tĩnh hiện nay là Kẻ Gỗ 31,9m/32,5m (đạt 93,47% so với thiết kế), Sông Rác 23,83m/23,2m (đạt 100% so với thiết kế), hồ Ngàn Trươi 44,799m/52m (đạt 64,63% so với thiết kế)...

Các hồ chứa vừa và nhỏ dung tích đạt từ 90-100% dung tích thiết kế.

Trước việc nước từ thượng nguồn đổ về nhanh, Nhà máy Thủy điện Hố Hô đã tăng lưu lượng xả tràn lên 1.104 m3/giây, ở hồ Kẻ Gỗ là 350m3/giây.

Tương tự, lưu lượng các hồ đang xả là: Sông Rác 480m3/giây, Kim Sơn 50m3/giây, Thượng Sông Trí 100m3/giây, Tàu Voi 10m3/giây, Khe Xai 20m3/giây, Bộc Nguyên 10m3/giây, Đá Hàn 12m3/giây...

Mưa lớn kết hợp với việc điều tiết nước từ các hồ đập khiến một số vùng hạ du của các công trình thủy lợi, thủy điện nói trên bị ngập cục bộ.

Tác giả: Ngô Tuấn

Nguồn tin: nhandan.vn