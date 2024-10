Hà Tĩnh: Bùn than tràn ngập tại khu kinh tế Vũng Áng

"Đơn vị đã nắm được vấn đề ô nhiễm bụi bặm, bùn than do Công ty CP Tập đoàn Hoành Sơn gây ra trên tuyến quốc lộ 12C. Chúng tôi đã tiến hành nhắc nhở và lực lượng công an cũng đã vào kiểm tra, làm việc với công ty này nhưng hiện tại chưa xử lý xong", ông Trần Bình Long- Phó Trưởng phòng Quản lý Tài nguyên và Môi trường, Ban Quản lý Khu kinh tế tỉnh Hà Tĩnh cho biết.