Hà Nội sắp có hai trường chuyên chuẩn quốc tế

UBND TP Hà Nội vừa phê duyệt hai đề án xây dựng trường THPT chuyên Hà Nội - Amsterdam và trường THPT chuyên Chu Văn An trở thành trường chuyên tiệm cận chuẩn quốc tế.

Trường THPT chuyên tiệm cận chuẩn quốc tế là cơ sở giáo dục công lập đào tạo học sinh có năng lực nổi trội. Trong đó chuẩn đầu ra, môi trường học thuật và hệ thống bảo đảm chất lượng được xây dựng theo hướng tiệm cận các chuẩn mực giáo dục tiên tiến, đồng thời phù hợp với quy định pháp luật và điều kiện thực tiễn của Việt Nam.

Theo hai đề án, mỗi trường có định hướng phát triển riêng biệt, theo đặc điểm học sinh, giáo viên và mục tiêu.

Cụ thể, trường THPT chuyên Hà Nội - Amsterdam xây dựng 4 tiêu chí: Chất lượng học thuật và nghiên cứu khoa học của học sinh; mức độ tích hợp giáo dục STEM/STEAM, năng lực ngoại ngữ và hội nhập học thuật, hệ thống bảo đảm và minh chứng chất lượng.

Về năng lực STEM/STEAM và nghiên cứu, trường chuyển trọng tâm từ học lý thuyết sang thực hiện các dự án nghiên cứu khoa học, dưới sự hướng dẫn của các chuyên gia; tối ưu hóa chương trình học; tăng cường khả năng sử dụng thông tin toán học, khoa học và kỹ thuật thực tiễn; rèn luyện kỹ năng giải quyết vấn đề bằng cách tạo ra các sản phẩm cụ thể.

Về hội nhập quốc tế và ngôn ngữ, trường đào tạo học sinh sử dụng ngoại ngữ (tiếng Anh) như một công cụ để nghiên cứu, viết luận chuyên sâu, thuyết trình và tranh biện.

Các em còn được bồi dưỡng nhân cách và kỹ năng lãnh đạo; phân tích các mối liên hệ giữa kinh tế, xã hội và môi trường, từ đó hình thành tư duy hệ thống để giải quyết các thách thức như biến đổi khí hậu, an ninh năng lượng và bất bình đẳng...

Lộ trình thực hiện chia làm 3 giai đoạn, 2026-2027 (chuẩn bị, khởi động, thí điểm), 2027-2030 (triển khai đồng bộ, hoàn thiện điều kiện), 2030-2035 (Hoàn thiện mô hình, nâng cao chất lượng).

Trong khi đó, trường THPT chuyên Chu Văn An đặt ra 5 tiêu chí đo lường, bao gồm: Chuẩn đầu ra quốc tế hóa, quản trị và kiểm định chất lượng, quốc tế hóa môi trường học tập, nghiên cứu và đổi mới sáng tạo, công bằng tiếp cận.

Đề án được xây dựng thành 3 giai đoạn: 2026-2030, 2031-2035 và 2036-2045.

Trường đặt ra nhiều mục tiêu, một số mục tiêu nổi bật như sau:

100% học sinh đạt chứng chỉ quốc tế học thuật (AS/A Level/IB/AP) hoặc chuẩn tương đương vào năm 2035;

100% học sinh đạt chuẩn ngoại ngữ quốc tế theo lộ trình vào năm 2035 (IELTS/TOEFL/CEFR hoặc tương đương);

100% học sinh đạt chứng chỉ kỹ năng công nghệ thông tin theo chuẩn quốc tế,

100% học sinh được trang bị kiến thức và kỹ năng nền tảng về trí tuệ nhân tạo (Generative AI) và có chứng chỉ quốc tế hoặc chứng nhận tương đương do các tổ chức khảo thí uy tín cấp;

80% học sinh đạt chứng chỉ quốc tế về khởi nghiệp, đổi mới sáng tạo vào năm 2035.

Tiếp nhận học sinh quốc tế hoặc trao đổi đạt 2% tổng quy mô;

Được xếp hạng trong top 100 trường chuyên trong khu vực châu Á.

Trường chuyên Chu Văn An ước tính cần gần 608 tỷ đồng để thực hiện đề án này.

Trường THPT chuyên Hà Nội - Amsterdam được thành lập từ năm 1985 với nhiệm vụ phát hiện và bồi dưỡng học sinh năng khiếu, tạo nguồn nhân lực chất lượng cao.

Trong khi đó, trường THPT chuyên Chu Văn An tiền thân là trường Bưởi thành lập năm 1908; chuyển đổi sang mô hình trường chuyên hoàn toàn vào tháng 1/2025.

Cả hai trường hiện đào tạo các môn chuyên Toán, Tin, Ngữ văn, Lịch sử, Địa lý, Hóa học, Vật lý, Sinh học cùng chuyên ngôn ngữ (tiếng Anh, Nga, Trung, Pháp, Nhật).

Tác giả: Ngọc Bích

Nguồn tin: znews.vn