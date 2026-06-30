Hà Lan gục ngã trên chấm 11m, Ma Rốc hẹn Canada vòng 1/8 World Cup 2026

Trên sân Monterrey Stadium (Mexico), Ma Rốc thắng Hà Lan 3-2 ở loạt luân lưu sau khi hai đội hòa 1-1 trong 120 phút tại vòng 32 đội.

Đại diện châu Phi giành vé đi tiếp, còn Hà Lan rời giải trong cay đắng khi chỉ còn cách chiến thắng vài phút thi đấu chính thức.

Hà Lan mở tỉ số phút 72 nhờ tiền đạo Cody Gakpo, từ pha phản công được Crysencio Summerville khởi xướng. Chân sút Hà Lan bật khóc khi ghi bàn bởi anh vừa mất đi đứa con bé bỏng chưa kịp chào đời.

Bàn thắng của Gakpo tưởng như đủ để đưa đội bóng của HLV Ronald Koeman đi tiếp, nhất là khi họ đã vượt qua vòng bảng với ngôi đầu bảng F.

Cody Gakpo khóc nức nở khi ghi bàn sau biến cố gia đình.

Ma Rốc không buông xuôi cho tới tận thời khắc cuối cùng. Khi đồng hồ bước sang phút bù giờ đầu tiên, Issa Diop đánh đầu quân bình tỉ số 1-1, kéo trận đấu từ bờ vực sụp đổ sang hiệp phụ.

Đây là bàn thắng quốc tế đầu tiên của trung vệ này, đồng thời là khoảnh khắc cứu sống hành trình của ‘Những chú sư tử Atlas’ tại World Cup 2026.

Ma Rốc mới là đội tạo được nhiều sức ép hơn trong phần lớn trận đấu. Achraf Hakimi từng sút dội xà trong hiệp 2, còn thủ môn Bart Verbruggen phải liên tục cứu nguy, đặc biệt với pha cản phá cú dứt điểm cận thành của Soufiane Rahimi ở hiệp phụ.

Loạt luân lưu biến thành màn thử thách bản lĩnh của 2 đội. Hà Lan bỏ lỡ 3 quả sút, trong đó Crysencio Summerville bị thủ môn Yassine Bounou cản phá ở lượt quyết định.

Điều kỳ lạ nhất là cú đá của Soufiane Rahimi để thủ môn Verbruggen chạm tay vào bóng nhưng sau đó lại vô tình dùng gót chân đưa bóng lăn qua vạch vôi.

Ma Rốc có niềm vui cuối cùng với tấm vé đi tiếp, họ sẽ đụng độ đồng chủ nhà Canada ở vòng 1/8 World Cup 2026.

Ismael Saibari sau đó lạnh lùng sút thành công quả thứ 5, ấn định chiến thắng 3-2 cho Ma Rốc. Đây là lần thứ 2 đội bóng Bắc Phi loại một đối thủ châu Âu bằng luân lưu ở World Cup, sau chiến thắng trước Tây Ban Nha tại vòng 16 đội World Cup 2022.

Ma Rốc sẽ gặp đồng chủ nhà Canada ở vòng 1/8, tranh vé vào tứ kết. Canada vừa lần đầu thắng một trận loại trực tiếp World Cup, còn Ma Rốc tiếp tục cho thấy họ vẫn là một trong những đội bóng khó chịu nhất giải.

Tác giả: Như Yên

Nguồn tin: giaoducthoidai.vn