Gửi email bom giả để không cho bạn gái đi du lịch, chàng trai nhận 8 tháng tù

Một chàng trai 19 tuổi ở Michigan (Mỹ) vừa bị kết án 8 tháng tù vì gửi email đe dọa đánh bom đến tàu du lịch Carnival Sunrise, chỉ để ngăn bạn gái và gia đình cô ấy đi nghỉ dưỡng mà không có mình. Vụ việc không chỉ gây tốn kém hàng triệu đô la mà còn làm dấy lên câu hỏi về trách nhiệm của những hành động bốc đồng.

Theo đó, vào tháng 1/2024, ngay sau khi tàu Carnival Sunrise rời cảng Miami hướng đến Jamaica, công ty Carnival Cruise Lines nhận được email ngắn gọn nhưng đáng sợ: “Tôi nghĩ có ai đó mang bom lên tàu Sunrise”. Chỉ một dòng chữ đã khiến cả Lực lượng Bảo vệ Bờ biển Mỹ và Jamaica vào cuộc, lục soát hơn 1.000 phòng trên tàu. Hành trình bị gián đoạn hàng giờ, gây hoảng loạn và tốn kém lớn.

Chàng trai gửi thư nặc danh đánh bom tàu Carnival Sunrise.

Sau khi tiến hành kiểm tra kỹ lưỡng, các cơ quan chức năng xác nhận không phát hiện bom, cho phép tàu tiếp tục hành trình. Tuy nhiên, câu chuyện không dừng lại ở đó.

Nhà chức trách đã lần theo dấu vết email và xác định thủ phạm là Joshua Darrell Lowe II, một thanh niên 19 tuổi sống ở Bailey, Michigan. Trong cuộc thẩm vấn với FBI, Lowe thừa nhận rằng hành động của mình xuất phát từ sự bực tức.

Cụ thể, bạn gái và gia đình cô đã lên tàu du lịch, để lại anh ở nhà chăm sóc thú cưng. Không chịu nổi cảm giác bị bỏ rơi, Lowe đã quyết định gửi một email đe dọa đánh bom nhằm phá hỏng chuyến đi của họ.

Trợ lý công tố viên Nils Kessler cho biết trong hồ sơ tòa rằng, may mắn vụ việc không gây thương tích nhưng hành động này đã lãng phí nguồn lực an ninh và tạo ra nỗi sợ hãi trong cộng đồng. Đặc vụ FBI Cheyvoryea Gibson nhấn mạnh: “Đe dọa bom là hành vi vô trách nhiệm. FBI sẽ không khoan nhượng với những trò đùa gây nguy hại đến an toàn công cộng”.

Dù đối mặt với mức án tối đa 5 năm tù, Lowe chỉ bị kết án 8 tháng nhờ bức thư xin lỗi gửi đến thẩm phán Paul Maloney, trong đó anh nhận toàn bộ trách nhiệm. Tuy nhiên, câu chuyện này để lại bài học đắt giá về hậu quả của những quyết định thiếu suy nghĩ.

Vụ việc đã nhanh chóng thu hút sự chú ý của cư dân mạng Mỹ, gây ra nhiều tranh cãi. Nhiều người chỉ trích hành động của Lowe, cho rằng đó là “ngu ngốc” và “ích kỷ”. Trong khi đó, một số khác bày tỏ lo ngại về cách mà giới trẻ hành xử bốc đồng khi tức giận. Sự việc này cũng đặt ra câu hỏi về việc cần nâng cao nhận thức pháp luật nhằm ngăn chặn những hành vi tương tự trong tương lai.

Tác giả: Phan Hằng

Nguồn tin: nguoiduatin.vn