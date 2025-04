Google gián tiếp nói lời kết cho hàng triệu điện thoại Android

Với những người dùng các mẫu điện thoại Android 12, đây có lẽ là lúc họ nên suy nghĩ lại việc có tiếp tục sử dụng nó hay không. Theo thông tin cập nhật mới nhất từ Google, các mẫu điện thoại chạy Android 12 và 12L không còn nhận được bản vá bảo mật kể từ ngày 31/3/2025. Điều này có nghĩa là người dùng các phiên bản này sẽ không còn được bảo vệ trước các lỗ hổng bảo mật mới.

Bản tin bảo mật Android tháng 4/2025 đã chỉ ra rằng các bản vá cho Android 12 và 12L đã không còn có sẵn cho người dùng các thiết bị này. Mặc dù Google chưa đưa ra lý do chính thức nhưng thông tin từ Android Authority xác nhận rằng việc ngừng hỗ trợ này đã được thực hiện. Android 12 được phát hành vào ngày 4/10/2021, trong khi Android 12L ra mắt vào ngày 7/3/2022, tức là đã gần 3,5 năm kể từ khi Android 12 ra mắt.

Đã đến lúc rời bỏ smartphone Android 12

Với việc Google ngừng hỗ trợ, các nhà sản xuất thiết bị sẽ phải tự thực hiện việc cập nhật bảo mật nếu họ muốn tiếp tục hỗ trợ cho các thiết bị chạy Android 12 hoặc 12L. Điều này có thể không phải là vấn đề lớn đối với các công ty lớn như Huawei nhưng lại gây khó khăn cho những công ty nhỏ hơn.

Người dùng Android 12 và 12L nên cân nhắc nâng cấp thiết bị của mình. Mặc dù thiết bị vẫn sẽ nhận được các bản cập nhật bảo mật cho các ứng dụng Google và các mô-đun Project Mainline nhưng khả năng nhận được các bản cập nhật bảo mật cho hệ điều hành Android sẽ rất thấp.

Do đó, việc sử dụng thiết bị cũ này như một camera an ninh hoặc trình phát phương tiện chuyên dụng có thể là một lựa chọn an toàn hơn, tuy nhiên không nên sử dụng làm thiết bị chính.

Tác giả: CTV Kiến An

Nguồn tin: vov.vn