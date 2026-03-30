'Gợi ý' của bà Kim Tiến trong vụ 2 bệnh viện lãng phí, thất thoát

Dự án Bệnh viện Việt Đức cơ sở 2 - Ảnh: HỒNG QUANG
Theo lời khai của cấp dưới, trước khi chỉ định đơn vị tư vấn thiết kế hai bệnh viện, Bộ trưởng Bộ Y tế Nguyễn Thị Kim Tiến được cho là đã "gợi ý" Công ty VK Vương quốc Bỉ, với lý do đơn vị này có kinh nghiệm thiết kế các bệnh viện hiện đại và thẩm mỹ cao.
Thông tin trên được nêu trong cáo trạng do Viện Kiểm sát nhân dân tối cao mới ban hành, đã hé lộ thêm bối cảnh phía sau quá trình lựa chọn nhà thầu trong dự án cơ sở 2 Bệnh viện Bạch Mai và Việt Đức.
Bà Tiến cùng nhóm cán bộ cấp dưới có sai phạm tại dự án này bị cáo buộc gây thất thoát, lãng phí tài sản Nhà nước số tiền lên đến 803 tỉ đồng.
Quy trình đấu thầu bị phớt lờ
Dự án cơ sở 2 Bệnh viện Bạch Mai và Việt Đức được Thủ tướng phê duyệt với tổng mức đầu tư gần 10.000 tỉ đồng với quy mô 10.000 giường bệnh, trong đó vốn nhà nước là 9.000 tỉ. Trước khi Ban Y tế trọng điểm được thành lập để tổ chức triển khai dự án trên, bà Tiến đi dự khánh thành một bệnh viện quốc tế.
Sau đó bà trao đổi với ông Nguyễn Chiến Thắng rằng: "Công ty VK Vương quốc Bỉ thiết kế bệnh viện này đẹp, hiện đại nên anh xem có thể thuê để thực hiện hai dự án bệnh viện của mình".
Sự trùng hợp một cách lạ thường: Khi Ban Y tế trọng điểm thành lập được 3 ngày, ông Nguyễn Chiến Thắng (trưởng ban) nhận được văn bản của Công ty VK Việt Nam gửi đến.
Doanh nghiệp này giới thiệu Công ty VK Architects and Engineers tại Bỉ và Công ty VK Việt Nam có năng lực và kinh nghiệm, đề nghị ban xem xét chấp thuận cho được chỉ định làm đơn vị tư vấn thiết kế chính cho hai bệnh viện.
Theo cáo trạng, mặc dù không được doanh nghiệp cung cấp hồ sơ, tài liệu chứng minh năng lực, kinh nghiệm, nhưng do có gợi ý trước đó của bà Tiến nên ông Thắng đã giao cho cấp dưới lập tờ trình và triển khai các thủ tục để chỉ định Công ty VK là đơn vị tư vấn.
Thực hiện chỉ đạo trên, cấp dưới của ông Thắng đã bỏ qua các quy trình trong đấu thầu, không khảo sát đánh giá năng lực của các nhà thầu trong nước, cũng không có tài liệu chứng minh năng lực hay kinh nghiệm của Công ty VK, nhưng vẫn soạn thảo văn bản để giám đốc ban trình Bộ trưởng Kim Tiến cho phép thuê tư vấn nước ngoài. Những sai phạm trên gây thất thoát ngân sách Nhà nước số tiền hơn 70 tỉ đồng.
Ông Thắng còn chỉ đạo cấp dưới tham mưu để Ban Y tế trọng điểm có tờ trình đề nghị Bộ Y tế phê duyệt kế hoạch lựa chọn nhà thầu hai dự án. Tuy tờ trình đề nghị thiếu căn cứ không phân chia các gói thầu theo tính chất kỹ thuật, trình tự thực hiện, bảo đảm tính đồng bộ của dự án song vẫn được ký phê duyệt.
Bà Tiến từng được bà Nhàn AIC gửi gắm nhà thầu
Cáo trạng nêu quá trình triển khai dự án, khi có người liên hệ được tham gia các gói thầu xây lắp, bà Tiến giới thiệu xuống gặp ông Thắng để trực tiếp trao đổi. Theo kết luận điều tra được ban hành trước đó, có hai người trực tiếp liên hệ Bộ trưởng để "gửi gắm" nhà thầu là Chủ tịch Công ty AIC Nguyễn Thị Thanh Nhàn (bị tuyên án vắng mặt tại nhiều vụ án, hiện đang bỏ trốn) và ông Mai Tiến Dũng (khi đó đương chức Bí thư Tỉnh ủy Hà Nam).
Bà Nhàn liên hệ với bà Tiến để nhờ cho AIC tham gia hai gói thầu tại hai bệnh viện. Bà Nhàn cũng ngỏ ý cho AIC sau này được tham gia cung cấp trang thiết bị y tế khi dự án hoàn thành. Bà Tiến đồng ý và giới thiệu gặp ông Thắng để trao đổi, đồng thời dặn cấp dưới phải lưu ý vì giá của AIC có thể rất cao.
Theo cáo trạng, ông Thắng trong quá trình gặp gỡ các nhà thầu đều đưa ra yêu cầu phải chi "hoa hồng" tương đương 5% giá trị được thanh toán, tạm ứng. Chấp nhận đề nghị này, liên danh AIC và Công ty CP Mopha đã ký với ông Thắng hai hợp đồng với tổng trị giá hơn 140 tỉ. Sau khi được tạm ứng số tiền hơn 72 tỉ, Nguyễn Hồng Sơn (Phó tổng giám đốc Công ty AIC) đã nhiều lần đưa tiền cho ông Thắng 1,8 tỉ đồng.
Ngoài ra, ông Thắng còn bị cáo buộc nhận tiền của nhiều nhà thầu khác tổng 88,4 tỉ đồng.
Tác giả: Thân Hoàng
Nguồn tin: tuoitre.vn