“Góc khuất” phía sau sai phạm của Song Ngư Sơn - Bài 2: Doanh nghiệp nói gì?

Công ty CP Song Ngư Sơn cho biết sẽ đề nghị Hiệp hội các nhà đầu tư nước ngoài làm việc với UBND tỉnh Nghệ An và các cơ quan chức năng về vấn đề bảo vệ hội viên và các nhà đầu tư vào tỉnh Nghệ An do có hiện tượng bị “đối xử bất công bằng”.