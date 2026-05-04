Giúp chị chiếm đoạt 73 tỉ đồng của ngân hàng, em trai bà Hứa Thị Phấn bị đề nghị 16-18 năm tù

Các bị cáo tại tòa

Thế chấp dự án chưa đủ điều kiện pháp lý để vay 73 tỉ đồng

Theo hồ sơ vụ án, mặc dù Công ty Phú Mỹ không đủ năng lực tài chính, nhưng từ năm 2007, dưới sự chỉ đạo của bà Hứa Thị Phấn (nguyên Chủ tịch Hội đồng quản trị, đã mất) công ty này đã lập hồ sơ vay vốn ngân hàng để đầu tư vào dự án khu dân cư Garden City (khu 13D, huyện Bình Chánh).

Tài sản thế chấp cho các hợp đồng tín dụng là toàn bộ dự án Garden City diện tích 279.269m², mặc dù tại thời điểm đó, dự án chưa đủ điều kiện pháp lý để thế chấp và Công ty Phú Mỹ cũng chưa hoàn tất nghĩa vụ tài chính hay được cấp giấy chứng nhận quyền sử dụng đất.

Các bị cáo thuộc nhóm Công ty Phú Mỹ gồm Trần Hoàng Trinh, Hứa Xường (em trai bà Phấn), Hứa Thị Bích Hạnh (cháu bà Phấn), Ngô Nguyễn Đoan Trang và Lâm Kim Dũng đã ký khống các biên bản họp hội đồng quản trị và tài liệu liên quan để giúp bà Phấn hoàn thiện hồ sơ vay vốn.

Các bị cáo Phạm Thị Mai Toan, Trần Thị Bích Ngọ, Đào Thị Thu Hòa, Đặng Thị Thu Hương (cựu cán bộ ngân hàng) đã không thẩm định thực tế năng lực tài chính của khách hàng, không kiểm tra tình trạng pháp lý thực tế của tài sản đảm bảo...

Tính đến ngày 15-8-2024, khoản vay của Công ty Phú Mỹ đã rơi vào nợ xấu nhóm 5. Sau khi trừ đi các giá trị tài sản đảm bảo có thể thu hồi, cơ quan chức năng xác định hành vi của các bị cáo đã gây thiệt hại cho ngân hàng tổng số tiền là 73 tỉ đồng.

Sau đó các bị cáo Trần Hoàng Trinh, Hứa Xường, Hứa Thị Bích Hạnh, Ngô Nguyễn Đoan Trang, Lâm Kim Dũng bị truy tố về tội lừa đảo chiếm đoạt tài sản.

Các bị cáo Phạm Thị Mai Toan, Trần Thị Bích Ngọ, Đào Thị Thu Hòa, Đặng Thị Thu Hương bị truy tố về tội vi phạm quy định về cho vay trong hoạt động của các tổ chức tín dụng.

Riêng đối với bà Hứa Thị Phấn, do đã qua đời vào ngày 13-2-2023 nên cơ quan điều tra không xem xét xử lý hình sự. Ông Hứa Xường hiện đang bỏ trốn và đã bị truy nã.

Bà Hứa Thị Phấn là chủ mưu nhưng đã mất

Theo đại diện viện kiểm sát, trong vụ án này bà Hứa Thị Phấn giữ vai trò chủ mưu, cầm đầu, hưởng lợi toàn bộ số tiền chiếm đoạt trong vụ án. Tuy nhiên, hiện do bà Phấn đã chết, nên không xử lý hình sự với bà Phấn.

VKS xác định, các bị cáo trong vụ án đều là những người có trình độ, nhận thức pháp luật, nhận thức xã hội; có đầy đủ năng lực để nhận thức được những hành vi nào phù hợp với quy định của pháp luật.

Tuy nhiên, chỉ vì tư lợi, vì động cơ cá nhân, và cả vì nhận thức pháp luật chưa đầy đủ, các bị cáo đã thực hiện hành vi phạm tội, giúp sức cho bà Hứa Thị Phấn chiếm đoạt số tiền lớn của ngân hàng.

Bị cáo Hứa Xường hiện đang bỏ trốn, bị truy nã, cơ quan tiến hành tố tụng vận động về đầu thú, để hưởng chính sách khoan hồng của pháp luật, nhưng đến nay vẫn chưa trình diện, do đó, cũng cần xử lý nghiêm.

Tại phiên tòa, đại diện ngân hàng xác nhận các khoản nợ của Công ty Phú Mỹ đã tất toán, hiện không còn thiệt vụ án không còn.

Đồng thời, đại diện VKS đề nghị HĐXX lưu tâm xem xét các tình tiết giảm nhẹ trách nhiệm hình sự đối với các bị cáo như thành khẩn khai báo, khắc phục hậu quả…

Từ những phân tích trên, đại diện VKS đề nghị HĐXX tuyên phạt bị cáo Hứa Xường 16-18 năm, Trần Hoàng Trinh từ 15-16 năm tù; Ngô Nguyễn Đoan Trang, Lâm Kim Dũng từ 12-13 năm tù, Hứa Thị Bích Hạnh từ 4 năm-5 năm tù về tội Lừa đảo chiếm đoạt tài sản.

VKS cũng đề nghị HĐXX phạt bà Trần Thị Bích Ngọ, Phạm Thị Mai Toan từ 6-7 năm tù, Đào Thị Thu Hòa và Đặng Thị Thu Hương từ 5-6 năm tù Vi phạm quy định về cho vay trong hoạt động của các tổ chức tín dụng.

Tác giả: Tuyết Mai

