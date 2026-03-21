Giết người vì bị chê 'không có tiền', hung thủ lãnh án chung thân

Đặng Đình Quảng bị tòa án tuyên phạt tù chung thân về tội giết người

Ngày 20-3, Đặng Đình Quảng (46 tuổi, trú tại xã Chương Mỹ, Hà Nội) bị Tòa án nhân dân TP Hà Nội đưa ra xét xử sơ thẩm về tội giết người.

Hội đồng xét xử cho rằng hành vi phạm tội của Quảng cần hình phạt nghiêm khắc mới đảm bảo tính răn đe và tuyên mức án chung thân.

Nạn nhân thiệt mạng trong vụ án này là ông Vương Danh Tr. (49 tuổi, trú cùng địa phương với Quảng).

Vụ án bắt nguồn từ mâu thuẫn giữa bị cáo và bị hại tại quán cà phê. Tối ngày 5-10-2025, ông Tr. đến một quán cà phê ở tổ dân phố Ninh Sơn, phường Chương Mỹ để uống nước và hát karaoke cùng nhóm bạn.

Cùng hôm đó, Đặng Đình Quảng cũng đến quán để uống bia và hát karaoke cùng nhóm của ông Tr.

Theo cáo trạng của vụ án, quá trình cả nhóm ngồi hát karaoke tại quán cà phê, hai bên xảy ra mâu thuẫn cãi nhau về việc Quảng bị ông Tr. chê không có việc làm, không có tiền.

Bị chê, Quảng nói: “Chắc gì anh đã nhiều tiền hơn tôi?”. Sau khi lời qua tiếng lại, Quảng bị ông Tr. tát một cái vào mặt, cáo trạng nêu.

Sau đó Quảng bỏ về nhà. Tuy nhiên do vẫn bực tức vì bị tát nên bị cáo nảy sinh ý định tìm đánh trả thù ông Tr.

Cáo trạng nêu, Quảng lấy thanh tuýp sắt dài 88cm, có một đầu bằng, một đầu vát nhọn ở sau nhà rồi lái ô tô quay lại quán cà phê. Tại đây, Quảng đỗ sau xe tải của ông Tr. để chờ.

Đến khuya, Quảng thấy ông Tr. từ trong quán cà phê đi ra thì liền cầm tuýp sắt đuổi theo. Bị cáo cầm tuýp vụt xuống người ông Tr. khiến bị hại ngã xuống đường.

Sau đó Quảng cầm tuýp sắt lên xe ô tô rời khỏi hiện trường. Ông Tr. được mọi người đưa đi bệnh viện cấp cứu nhưng do thương tích nặng nên tử vong hai ngày sau đó.

Tác giả: Thân Hoàng

Nguồn tin: tuoitre.vn