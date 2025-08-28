Giám đốc Tổ chức Y tế thế giới khu vực Tây Thái Bình Dương dâng hương tưởng niệm Chủ tịch Hồ Chí Minh

Về phía tỉnh có đồng chí Phó Chủ tịch UBND tỉnh Bùi Đình Long; lãnh đạo Sở Y tế, Trung tâm Kiểm soát Bệnh tật tỉnh; Bệnh viện Đa khoa Yên Thành.

Đoàn công tác làm lễ dâng hoa, dâng hương tại Khu di tích Quốc gia đặc biệt Kim Liên

Ngài Saia Ma’u Piukala - Giám đốc Tổ chức Y tế thế giới Khu vực Tây Thái Bình Dương dâng hoa, dâng hương tưởng niệm Chủ tịch Hồ Chí Minh

Bà Angela Pratt – Trưởng Đại diện WHO tại Việt Nam dâng hương tưởng niệm Chủ tịch Hồ Chí Minh

Phó Chủ tịch UBND tỉnh Bùi Đình Long dâng hương tưởng niệm Chủ tịch Hồ Chí Minh

Đoàn đại biểu thành kính tưởng niệm Chủ tịch Hồ Chí Minh

Trong không khí linh thiêng, Đoàn đại biểu thành kính dâng hoa, dâng hương tưởng niệm, bày tỏ sự ngưỡng mộ và kính trọng sâu sắc đối với Chủ tịch Hồ Chí Minh - lãnh tụ vĩ đại của Đảng và nhân dân Việt Nam. Người đã cống hiến, hy sinh trọn đời mình cho sự nghiệp giải phóng dân tộc của nhân dân Việt Nam, đấu tranh vì hòa bình, tiến bộ trên toàn thế giới.

Đoàn đại biểu tham quan tác phẩm điêu khắc "Việt Nam - những trang sử vàng"

Đoàn đại biểu tham quan Quê Bác

Đoàn đại biểu nghe giới thiệu về cuộc đời và sự nghiệp của Chủ tịch Hồ Chí Minh

Đoàn đại biểu chụp hình lưu niệm tại nhà Bác

Tiếp đó, đoàn đại biểu đã đến thăm quê nội của Chủ tịch Hồ Chí Minh, nghe giới thiệu về cuộc đời, sự nghiệp của Người, nhất là những năm tháng thiếu thời tại quê hương Kim Liên và những lần Người về thăm quê.

Tác giả: Phan Quỳnh

Nguồn tin: nghean.gov.vn