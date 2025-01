Giám đốc Đại học Huế bị bắt

Ông Lê Anh Phương, giám đốc Đại học Huế, bị Công an TP Huế khởi tố, bắt tạm giam để điều tra tội lợi dụng chức vụ, quyền hạn khi thi hành công vụ - Ảnh: NHẬT LINH

Ngày 18-1, nguồn tin của Tuổi Trẻ Online cho biết Viện Kiểm sát nhân dân TP Huế vừa phê chuẩn quyết định khởi tố vụ án, khởi tố bị can, lệnh bắt tạm giam ông Lê Anh Phương - giám đốc Đại học Huế - để điều tra, làm rõ hành vi lợi dụng chức vụ, quyền hạn khi thi hành công vụ.

Khởi tố, bắt tạm giam Giám đốc Đại học Huế Lê Anh Phương - Video: NHẬT LINH

Theo thông tin mà Tuổi Trẻ Online có được, ông Phương bị khởi tố vì liên quan đến sai phạm tại Trường đại học Sư phạm, Đại học Huế vào thời điểm nhiều năm về trước.

Thời điểm xảy ra vụ việc là khi ông Phương còn đương chức hiệu trưởng Trường đại học Sư phạm, Đại học Huế.

Trước khi bị bắt tạm giam, ông Phương có đơn gửi các trường đại học thành viên, các đơn vị trực thuộc Đại học Huế thông báo về việc bản thân xin nghỉ ốm. Ông Phương ủy nhiệm cho ông Bùi Văn Lợi - phó giám đốc Đại học Huế - quyền điều hành và giải quyết công việc của Đại học Huế trong thời gian này.

Mọi hoạt động ở Đại học Huế vẫn diễn ra bình thường.

Ông Lê Anh Phương sinh ngày 20-2-1974, quê tại Quảng Bình. Ông từng học đại học tại Trường đại học Sư phạm Huế chuyên ngành sư phạm toán, sau đó học lên thạc sĩ, tiến sĩ tại Đại học Bách khoa Hà Nội chuyên ngành công nghệ thông tin. Năm 2017, ông Phương được bổ nhiệm chức danh phó giáo sư. Ông Phương từng giữ chức phó bí thư Đảng ủy Đại học Huế, bí thư Đảng ủy - hiệu trưởng Trường đại học Sư phạm, Đại học Huế. Tháng 7-2022, ông Lê Anh Phương được Bộ Giáo dục và Đào tạo bổ nhiệm giữ chức giám đốc Đại học Huế nhiệm kỳ 2021-2026.

Tác giả: Nhật Linh

Nguồn tin: Báo Tuổi trẻ