Giám đốc Công an tỉnh Tây Ninh được thăng cấp bậc hàm Thiếu tướng.

Chiều 16/5, Công an tỉnh Tây Ninh tổ chức tổng kết 10 năm thực hiện Chỉ thị số 05-CT/TW của Bộ Chính trị về “Đẩy mạnh học tập và làm theo tư tưởng, đạo đức, phong cách Hồ Chí Minh” và sơ kết 1 năm thực hiện Quy định số 09-QĐ/ĐUCA của Đảng ủy Công an Trung ương về chế độ học tập Sáu điều Bác Hồ dạy Công an nhân dân. Báo cáo tại hội nghị cho thấy, tình hình an ninh trật tự trên địa bàn tỉnh luôn được giữ vững, không để xảy ra bị động, bất ngờ. Công an tỉnh đã kịp thời phát hiện, tham mưu cấp ủy, chính quyền giải quyết hiệu quả các vấn đề phức tạp ngay từ cơ sở. Trong công tác đấu tranh phòng chống tội phạm, Công an Tây Ninh đã triển khai nhiều đợt cao điểm tấn công, trấn áp tội phạm; phá thành công nhiều chuyên án lớn, kéo giảm tỷ lệ phạm pháp hình sự, tỷ lệ điều tra khám phá án luôn đạt và vượt chỉ tiêu đề ra. Cùng với đó, lực lượng công an đẩy mạnh các giải pháp đảm bảo an toàn giao thông, phòng cháy chữa cháy, cải thiện công tác hồ sơ nghiệp vụ, thi hành án, giam giữ và cải tạo phạm nhân. Đặc biệt, nỗ lực triển khai thành công Dự án Cơ sở dữ liệu quốc gia về dân cư và Dự án căn cước công dân đã mang lại nhiều hiệu quả thiết thực, được người dân đánh giá cao. Dịp này, Công an tỉnh đã trao Giấy khen cho 1 tập thể và 18 cá nhân có thành tích xuất sắc trong thực hiện Chỉ thị 05; đồng thời biểu dương 5 tập thể và 9 cá nhân điển hình trong thực hiện Quy định 09 của Đảng ủy Công an Trung ương.