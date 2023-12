Đại tá Bùi Quang Thanh - Bí thư Đảng ủy, Giám đốc Công an tỉnh làm việc với Phòng Tổ chức cán bộ



Tại buổi làm việc, Thượng tá Đinh Anh Dũng, Trưởng phòng Tổ chức cán bộ đã báo cáo một số kết quả công tác của đơn vị trong thời gian qua. Trong đó, nổi bật là: Đã chủ động, tích cực tham mưu Ban Thường vụ Đảng ủy, Lãnh đạo Công an tỉnh triển khai kiện toàn tổ chức bộ máy theo Đề án, Phương án, Quyết định của Bộ trưởng Bộ Công an phù hợp với tình hình thực tiễn và đảm bảo tiến độ theo quy định. Là một trong những địa phương đầu tiên báo cáo, trình Bộ Công an phương án nhân sự kiện toàn cơ cấu tổ chức bộ máy bên trong tinh, gọn, mạnh. Tổ chức các kỳ thi tuyển điều tra viên, tạo nguồn bổ nhiệm điều tra viên, hoàn thành việc bố trí điều tra viên tại Công an cấp xã đối với 460/460 xã, phường, thị trấn trong tháng 11/2023. Chủ động tham mưu phương án cán bộ đảm bảo chất lượng và đáp ứng tiêu chí về xây dựng 16 Công an phường điển hình kiểu mẫu về ANTT và văn minh đô thị, 02 đơn vị cấp huyện điển hình, kiểu mẫu về phong trào toàn dân bảo vệ an ninh Tổ quốc. Tham mưu Ban Thường vụ Đảng ủy, Lãnh đạo Công an tỉnh làm tốt công tác bổ nhiệm, điều động và bảo vệ chính trị nội bộ; công tác đào tạo, bồi dưỡng cán bộ…

Đồng chí Bí thư Đảng ủy, Giám đốc Công an tỉnh phát biểu chỉ đạo

Phát biểu chỉ đạo, đồng chí Đại tá Bùi Quang Thanh ghi nhận và đánh giá cao những thành tích, kết quả đạt được trên các lĩnh vực công tác của tập thể CBCS Phòng Tổ chức cán bộ. Đồng chí Giám đốc nhấn mạnh công tác tổ chức cán bộ có ý nghĩa then chốt trong công tác xây dựng Đảng, xây dựng lực lượng CAND.

Lãnh đạo, cán bộ cốt cán Phòng Tổ chức cán bộ

Thời gian tới, lãnh đạo, CBCS đơn vị cần tiếp tục phát huy, làm tốt công tác tham mưu cho Đảng ủy, Lãnh đạo Công an tỉnh hoàn thiện việc sắp xếp tinh gọn tổ chức bộ máy, chủ động trong công tác đào tạo, bồi dưỡng cán bộ có đủ trình độ nghiệp vụ đáp ứng yêu cầu nhiệm vụ. Tham mưu kịp thời, thực hiện tốt chế độ, chính sách cho CBCS theo quy định của ngành. Qua đó, khuyến khích, động viên CBCS yên tâm công tác, thi đua lập nhiều thành tích, hoàn thành xuất sắc mọi nhiệm vụ được giao.

Tác giả: Vương Linh

Nguồn tin: congan.nghean.gov.vn