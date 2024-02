Giám đốc Công an Nghệ An làm việc với Thanh tra Công an tỉnh

Đồng chí Đại tá Bùi Quang Thanh, Giám đốc Công an tỉnh Nghệ An phát biểu tại buổi làm việc



Tại buổi làm việc, đồng chí Thượng tá Chu Đăng Phan, Chánh Thanh tra Công an tỉnh Nghệ An đã báo cáo một số kết quả công tác của đơn vị trong thời gian qua. Trong đó, trọng tâm là tham mưu Lãnh đạo Công an tỉnh tiếp công dân định kỳ hàng tháng theo quy định của pháp luật; làm tốt công tác tham mưu xử lý, giải quyết đơn thư và các vụ việc theo ý kiến chỉ đạo của Lãnh đạo Công an tỉnh; làm tốt công tác thanh tra hành chính, chuyên ngành. Tham mưu Ban Chỉ đạo phòng chống tham nhũng, tiêu cực, lãng phí (PCTN, TC, LP) bám sát nhiệm vụ được phân công theo lĩnh vực phụ trách, nội dung chỉ đạo, kiểm tra, đôn đốc Công an các đơn vị, địa phương thực hiện. Tăng cường công tác kiểm tra, hướng dẫn, đôn đốc công tác PCTN, TC, LP trong Công an tỉnh Nghệ An. Kết quả hoạt động của Ban Chỉ đạo trong năm qua đã khẳng định vai trò quan trọng đối với công tác PCTN, TC, LP của lực lượng Công an Nghệ An trong việc phòng ngừa, phát hiện, xử lý nghiêm minh sai phạm về tham nhũng, tiêu cực, lãng phí trong nội bộ và ngoài xã hội, góp phần xây dựng lực lượng Công an Nghệ An thật sự trong sạch, vững mạnh, chính quy, tinh nhuệ, hiện đại.

Toàn cảnh buổi làm việc



Phát biểu chỉ đạo tại buổi làm việc, đồng chí Đại tá Bùi Quang Thanh, Giám đốc Công an tỉnh Nghệ An biểu dương những kết quả Thanh tra Công an tỉnh đạt được trong thời gian qua. Đồng chí Giám đốc Công an tỉnh chỉ đạo, thời gian tới, đơn vị cần phát huy những kết quả đạt được; đồng thời khắc phục những hạn chế, thiếu sót để hoàn thành xuất sắc nhiệm vụ được giao. Trong đó, làm tốt công tác tiếp nhận, nghiên cứu, phân loại, xử lý đơn thư. Tham mưu Ban Chỉ đạo PCTN, TC, LP Công an tỉnh ban hành Kế hoạch công tác PCTN, TC, LP của lực lượng Công an Nghệ An năm 2024 để chỉ đạo Công an các đơn vị, địa phương triển khai thực hiện có hiệu quả. Duy trì nghiêm túc việc chấp hành mệnh lệnh công tác, điều lệnh CAND, kỷ luật, kỷ cương hành chính; mỗi cán bộ Thanh tra Công an Nghệ An cần tham gia đào tạo và tự đào tạo để nâng cao trình độ nghiệp vụ, trau dồi phẩm chất đạo đức cách mạng…

Tác giả: Phan Tuyết – Vương Linh

Nguồn tin: congan.nghean.gov.vn