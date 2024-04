Giẫm chân tuyển thủ Việt Nam, Văn Đại không nhận thêm án phạt

Ban kỷ luật Liên đoàn Bóng đá Việt Nam cho biết, tiền vệ Ngân Văn Đại không nhận án phạt tăng nặng sau tình huống phạm lỗi với tuyển thủ Việt Nam Nguyễn Đức Chiến.

Ở trận đấu giữa Thể Công Viettel và Quảng Nam trên sân Hàng Đẫy tại vòng 14 V.League, tiền vệ Ngân Văn Đại của đội khách có động tác triệt hạ từ phía sau đối với Nguyễn Đức Chiến.

Văn Đại giẫm chân đối phương nhưng trọng tài Đỗ Khánh Nam chỉ rút thẻ vàng. Sau khi xem lại VAR, ông Nam hủy thẻ vàng và phạt thẻ đỏ với Văn Đại. Ban kỷ luật VFF đánh giá án phạt này là đủ với Văn Đại và anh sẽ bị treo giò 2 trận theo quy định.

Your browser does not support the video tag.

Ngân Văn Đại nhận thẻ đỏ sau khi giẫm chân Đức Chiến.

Ban kỷ luật VFF phạt 15 triệu đồng và đình chỉ thi đấu 2 trận với tiền vệ Mai Sỹ Hoàng. Cầu thủ của Sông Lam Nghệ An đã phạm lỗi rất thô bạo, có tính chất triệt hạ đối với cầu thủ Nguyễn Tuấn Anh (Hải Phòng).

Cầu thủ Nguyễn Đình Lợi (CLB Đồng Tháp) nhận án phạt nặng hơn Mai Sỹ Hoàng sau hành vi nhảy cao, vung chân, đạp thẳng vào vùng đầu Trần Gia Huy (CLB Phú Thọ). Đình Lợi phải nộp phạt 20 triệu đồng và bị đình chỉ thi đấu 4 trận.

Cán bộ phân tích kỹ thuật Danh Hoàng Tuấn của CLB Bà Rịa Vũng Tàu phải nộp phạt 5 triệu đồng và bị đình chỉ nhiệm vụ 3 trận. Anh này có hành vi phản ứng trọng tài quá mức trong trận đấu với CLB Bình Phước.

Ban tổ chức V.League và Ban kỷ luật VFF xử lý nghiêm những trường hợp có hành vi chơi bóng thô bạo ở mùa giải năm nay. Nhiều trường hợp phải nhận án phạt sau khi phạm lỗi nguy hiểm với đối thủ.

Ngay trước đợt tập trung đội tuyển quốc gia tháng 3 vừa qua, hậu vệ Nguyễn Tăng Tiến nộp phạt 20 triệu đồng và bị treo giò 4 trận do có hành vi đạp chân của Phạm Tuấn Hải.

Sự có mặt của VAR giúp các trọng tài thuận lợi hơn trong việc xử lý các hành vi phạm lỗi thô bạo ở các trận đấu tại V.League, đặc biệt là các trận đấu có tính chất căng thẳng.

Vòng 15 V.League sẽ diễn ra vào các ngày 4/4 và 5/4 trước khi tạm dừng để đội tuyển U23 Việt Nam dự vòng chung kết U23 châu Á 2024.

