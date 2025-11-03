Mua 3 tờ vé trúng độc, người phụ nữ 50 tuổi vác balo đến nhận tiền tỷ, người thân đi cùng rất đông

Câu chuyện về nữ khách hàng may mắn này được anh Ích Tuyên - chủ đại lý vé số Ngọc Quang ở Cà Mau (Bạc Liêu cũ) chia sẻ trên thanh niên. Theo đó, những tờ vé thuộc đài An Giang, có dãy số may mắn 227991. Chủ nhân của những vé trúng độc đắc mang tới đại lý đổi thưởng, nhận toàn bộ số tiền trúng số bằng tiền mặt.

Theo chia sẻ của anh Tuyên thì vị khách nữ đã ngoài 50 tuổi. Chị mua vé số ở khu vực khác nhưng đi cùng rất đông người thân tới đại lý của anh để đổi thưởng. Sau khi kiểm tra vé chính xác, phía đại lý đã đổi thưởng cho khách. Người phụ nữ bỏ gần 6 tỷ đồng vào ba lô nhỏ mang về nhà.

Hình ảnh những tờ vé số may mắn.

Câu chuyện về những tờ vé số may mắn trong ngày 2/11 cũng đang nhận được nhiều sự chú ý. Theo chia sẻ từ phía anh Vũ Huỳnh - chủ đại lý vé số Đại Phát ở TP.HCM, đại lý của anh đã bán trúng 14 tờ độc đắc trị giá 28 tỷ đồng (chưa trừ thuế) và hàng loạt vé trúng giải an ủi của đài Tiền Giang, theo kết quả xổ số miền Nam ngày 2/11.

Cụ thể, những tờ vé có dãy số may mắn 145445 mở thưởng xổ số Tiền Giang ngày 2/11. Đại lý cho biết những tờ vé trúng độc đắc được bán cho nhiều khách khác nhau tại một chi nhánh của đại lý và hiện đang chờ khách tới đổi thưởng.

Cách đây chỉ vài ngày, đại lý của anh Vũ Huỳnh cũng vừa bán trúng 14 tờ độc đắc trị giá 28 tỉ (chưa trừ thuế) và những cọc vé trúng an ủi đài Vĩnh Long, theo kết quả xổ số miền Nam ngày 31/10. Cụ thể, những tờ vé may mắn trúng độc đắc có dãy số 930283.

