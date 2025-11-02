Chelsea quật ngã Tottenham

Chelsea trở lại top 4 sau chiến thắng trước Tottenham.

Chelsea hành quân tới bắc London và ra về với 3 điểm trọn vẹn – một kết quả phản ánh đúng cục diện trận derby khi "The Blues" hoàn toàn lấn át đối thủ. Bàn thắng duy nhất của Joao Pedro ở phút 34, tận dụng sai lầm ngớ ngẩn của Van de Ven, là điểm nhấn trong buổi tối mà Chelsea có thể thắng đậm nếu dứt điểm hiệu quả hơn.

Enzo Maresca, vốn chịu nhiều sức ép sau chuỗi phong độ thất thường, cuối cùng cũng có lời đáp trả mạnh mẽ. Chelsea tạo ra tới 2,92 bàn thắng kỳ vọng (xG), trong khi Tottenham – đội đang đứng thứ 3 – chỉ có 0.05 xG, con số thể hiện sự lép vế toàn diện.

Hàng công Chelsea hoạt động hiệu quả với Neto, Fernandez, Alejandro Garnacho và Joao Pedro liên tục khuấy đảo hàng thủ Spurs. Thủ môn Guglielmo Vicario phải làm việc cật lực để cứu thua ít nhất 5 tình huống ngon ăn, giúp đội chủ nhà tránh khỏi một thất bại nặng nề.

Ngược lại, Tottenham của Thomas Frank hoàn toàn rối loạn. Bentancur và Kudus gần như vô hình, trong khi Kolo Muani bị chia cắt hoàn toàn với tuyến dưới. Hàng thủ vốn là niềm tự hào của Spurs tiếp tục mắc lỗi, kéo dài chuỗi 4 trận không thắng trên sân nhà, và giờ họ bị Chelsea bắt kịp về điểm số trên bảng xếp hạng.

Chiến thắng thứ 5 trong mùa giải giúp Chelsea vươn từ thứ 9 lên thứ 4, đánh dấu bước tiến lớn trong nỗ lực chen chân vào top đầu. Reece James – lần đầu đá tiền vệ trung tâm – tỏa sáng rực rỡ, dẫn dắt lối chơi với sự điềm tĩnh và chính xác hiếm thấy.

Trong một đêm mà Tottenham đánh mất khí thế, Chelsea cho thấy bản lĩnh của kẻ đang trở lại. Và nếu duy trì phong độ này, "The Blues" có thể sẽ không chỉ dừng lại ở top 4.

Tác giả: Minh Nghi

Nguồn tin: znews.vn