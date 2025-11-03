Nghi phạm người Trung Quốc bỏ trốn khỏi bệnh viện lúc rạng sáng

Thông tin và hình ảnh nghi phạm liên quan hiện đã được thông báo tới nhiều tổ dân phố trên địa bàn - Ảnh: H.B.

Theo đó, khoảng 4h30 ngày 2-11, Li Shang Ze (31 tuổi, quốc tịch Trung Quốc) - là người bị tạm giam về hành vi bắt giữ người trái pháp luật - đã bỏ trốn khỏi Bệnh viện Đà Nẵng khi đang điều trị bệnh tại đây.

Nghi phạm này bỏ chạy về hướng đường Hải Phòng - Ông Ích Khiêm (Đà Nẵng).

Khi chạy trốn, chân người này một bên còn mang còng số 8.

Công an các đơn vị, địa phương đã được yêu cầu khẩn trương tập trung rà soát, truy tìm, bắt giữ Li Shang Ze.

Vào sáng cùng ngày, các nhóm Zalo của các tổ dân phố trên địa bàn Đà Nẵng cũng đã được thông báo liên quan đến vụ việc trên.

Khoảng 14h30 ngày 2-11, nghi phạm đã bị lực lượng chức năng bắt giữ ở địa bàn phường Ngũ Hành Sơn (thành phố Đà Nẵng), cách nơi người này bỏ trốn khoảng hơn 5km.

