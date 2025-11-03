Hà Tĩnh: Vỡ đê bao Hồ Moong mỏ sắt Thạch Khê

Theo đó, sự việc xảy ra vào khoảng 13 giờ chiều nay (2-11), sau nhiều ngày mưa lớn kéo dài cùng với áp lực nước dâng cao đã khiến một đoạn đê bao tại khu vực Hồ Moong, thuộc dự án mỏ sắt Thạch Khê, tỉnh Hà Tĩnh, với dung tích gần 20 triệu mét khối nước bị vỡ, làm nước tràn ra ngoài, đe dọa khu dân cư phía hạ lưu.

Người dân cùng lực lượng chức năng gia cố khu vực để bao bị vỡ (ảnh QT)

Ngay sau khi sự cố xảy ra, chính quyền xã Thạch Khê đã huy động khoảng 100 người dân cùng lực lượng dân quân, công an xã, sử dụng đất, bao tải cát và các phương tiện cơ giới để gia cố đoạn đê bị vỡ.

Lực lượng chức năng cùng người dân gia cố phần đê bao bị vỡ do mưa lũ

Hiện các lực lượng chức năng vẫn đang túc trực tại hiện trường, theo dõi diễn biến mực nước tại hồ và khẩn trương triển khai biện pháp khắc phục, đảm bảo an toàn cho người dân vùng hạ du.

Tác giả: Vĩnh Gia

Nguồn tin: Báo Người lao động