Bắt người đàn ông mời người phụ nữ mua vé số để cướp tiền rồi đâm 2 người trọng thương

Ngày 2-11, thông tin từ Viện Kiểm sát nhân dân khu vực 1, tỉnh Đồng Tháp cho biết đã phê chuẩn quyết định khởi tố bị can và ra lệnh tạm giam 4 tháng đối với Phan Danh Tài (42 tuổi, ngụ xã Hòa Mỹ, tỉnh Đắk Lắk) để điều tra về hành vi "cướp giật tài sản".

Theo điều tra, khoảng 8h20 sáng 25-10, thấy chị Nguyễn Thị Lệ H. ở phường Mỹ Tho, tỉnh Đồng Tháp ngồi trong quán nước tại góc đường ngã ba Trần Ngọc Giải - Đỗ Quang (khu phố 10, phường Thới Sơn), bên cạnh có để một túi ni lông đựng sổ sách ghi chép việc mua bán thịt heo, nghĩ bên trong túi có tiền nên Tài đến mời chị H. mua vé số.

Trong lúc chị H. cầm 5 tờ vé số coi để mua, Tài bất ngờ giật túi ni lông của chị H. rồi bỏ chạy.

Nghe chị H. tri hô, Nguyễn Phúc T. (17 tuổi, ngụ phường Mỹ Phong, tỉnh Đồng Tháp) cùng anh Võ Văn Hải (31 tuổi) và anh Lê Hoàng Thanh (40 tuổi, cùng ngụ phường Thới Sơn) đã hỗ trợ và truy bắt được Tài.

Trong khi anh Hải và anh Thanh chở Tài về Công an phường Thới Sơn bằng xe máy để trình báo, Tài dùng dao giấu trong túi xách đeo trên người đâm vào đùi anh Thanh và vào nách anh Hải rồi tẩu thoát. Anh Hải và anh Thanh được người dân đưa đến bệnh viện cấp cứu.

Sau khi tiếp nhận tố giác, Cơ quan cảnh sát điều tra Công an tỉnh Đồng Tháp phối hợp Phòng Cảnh sát hình sự Công an tỉnh Tây Ninh bắt giữ khi Tài đang lẩn trốn tại phường Long An, tỉnh Tây Ninh.

Qua làm việc với cơ quan công an, Tài đã thừa nhận toàn bộ hành vi phạm tội của mình.

Ngày 26-10, đại tá Nguyễn Minh Tân - Phó giám đốc Công an tỉnh Đồng Tháp - đến Bệnh viện Quân y 120 thăm hỏi sức khỏe, trao 6 triệu đồng tiền thưởng của UBND tỉnh và giấy khen của giám đốc Công an tỉnh tặng 2 anh Võ Văn Hải và Lê Hoàng Thanh vì có thành tích xuất sắc trong phong trào toàn dân bảo vệ an ninh Tổ quốc.

