2 món Việt khiến khách Hàn phát cuồng: "Về nước mà thèm thì chỉ biết khóc thôi!"

Thời gian gần đây, những video của các vị khách nước ngoài review ẩm thực Việt Nam đang ngày càng được quan tâm. Từ phở, bún chả đến bánh mì, nhiều món ăn tưởng chừng quen thuộc lại trở thành "hiện tượng" khi được nhìn qua góc máy của các YouTuber quốc tế. Và mới đây, một video của YouTuber Hàn Quốc Choi Jongrak đã khiến cộng đồng mạng Việt cười nghiêng ngả khi anh chàng không giấu nổi sự phấn khích trước hai món ăn dân dã: chim cút nướng và thịt ếch chiên nước mắm.

Trong video, Choi Jongrak xuất hiện với phong thái giản dị, ngồi bên quán vỉa hè nhỏ và gọi liền tay vài con chim cút nướng nóng hổi. Anh cười thích thú, vừa ăn vừa xuýt xoa: "Ở Hàn Quốc chỉ ăn trứng chim cút thôi, chứ không ăn thịt chim cút". Nhưng nếu người Hàn biết chim cút ngon thế này thì chắc chắn họ cũng sẽ ăn!". Mỗi con chim cút nướng chỉ có giá khoảng 15.000 đồng, nhưng với anh, hương vị ấy "ngon đến mức không tin được". Cái giòn bên ngoài, mềm ngọt bên trong cùng mùi thơm nức mũi của than hồng khiến Jongrak phải nhắm mắt tận hưởng, như thể sợ bỏ lỡ từng chút hương vị.

Chưa dừng lại ở đó, món thứ hai khiến anh chàng "phát cuồng" chính là thịt ếch chiên nước mắm - món ăn mà nhiều du khách nước ngoài thường e dè khi mới nghe qua. Ban đầu, Jongrak cũng thú nhận rằng anh có chút lo lắng và cảm thấy hơi sợ. Thế nhưng chỉ sau một miếng đầu tiên, anh lập tức đổi sắc mặt, vừa cười vừa lắc đầu liên tục: "Con gì chiên với nước mắm đều ngon hết!". Biểu cảm sung sướng và thỏa mãn của anh khiến người xem không thể nhịn cười - đúng kiểu "ăn một lần là ghiền luôn".

Khi kết thúc video, Choi Jongrak chia sẻ đầy cảm xúc: "Đây là những món ăn Việt Nam mà có vàng cũng không mua được ở Hàn Quốc". Câu nói ấy nhanh chóng được cư dân mạng thích thú.

Không chỉ là những món ăn bình dân, 2 món chim cút nướng và thịt ếch chiên nước mắm qua góc nhìn của Choi Jongrak lại mang đậm hồn ẩm thực Việt - mộc mạc, dân dã nhưng đầy hấp dẫn. Với anh, ẩm thực Việt không chỉ ngon ở hương vị mà còn ở sự chân thành, gần gũi, trong từng mâm cơm, từng quán nhỏ ven đường.

Và có lẽ, khi một du khách Hàn Quốc phải "phát cuồng" vì món ăn Việt, để rồi về nước mà vẫn "muốn khóc vì thèm", đó chính là minh chứng rõ ràng nhất cho sức hấp dẫn không giới hạn của ẩm thực Việt Nam - nơi những món ăn bình dị nhất cũng có thể chạm đến trái tim người thưởng thức.

(Nguồn: TikTok @hanquocbros)

Tác giả: Châu Anh

Nguồn tin: doisongphapluat.nguoiduatin.vn