460 chủ xe máy, xe ô tô có biển số sau nhanh chóng nộp phạt nguội theo Nghị định 168

Mới đây, Phòng Cảnh sát Giao thông, Công an tỉnh Bắc Ninh đã thông báo danh sách 460 trường hợp vi phạm trật tự an toàn giao thông, được phát hiện qua hệ thống camera giám sát và thiết bị kỹ thuật. Danh sách được công bố bao gồm 231 trường hợp xe ô tô và 229 trường hợp xe mô tô vi phạm, trong tuần từ ngày 23 đến ngày 31/10.

Với 231 trường hợp xe ô tô, lực lượng chức năng phát hiện 50 trường hợp vượt đèn đỏ: 99A-063.34C_31984; 98A_87397; 98H_07743; 98A_28549; 98A_35700; 29A_26072; 30V_5239; 99A_24934; 98A_12862; 98A_44081; 30M_85355; 98B_08681; 98A_22331; 98A_85896; 98C_04492; 14C_37347; 30G_00843; 99A_00732; 98A_29247; 98C_18960; 29A_42862; 29E_03695; 98A_52594; 98D_00583; 98A_86930;

14A_45964; 99A_89808; 98A_57652; 98A_29267; 98A_92577; 98A_41183; 98A_72968; 98A_86014; 98A_75138; 34A_41839; 98A_58651; 14A_47032; 20A_69226; 98A_27415; 98A_74844; 88A_76774; 98A_47699; 20C_21304; 98A_27026; 99A-063.01; 99A-512.29; 99A-685.51.

Phòng Cảnh sát Giao thông phát hiện 2 trường hợp xe ô tô mang biển số 99H-072.10 và 99LD-011.67 vi phạm lỗi quay đầu xe trên phần đường dành cho người đi bộ.

81 trường hợp xe ô tô không chấp hành hiệu lệnh, chỉ dẫn của vạch kẻ đường có biển số sau: 12C-118.88; 37A-585.76; 38A-402.82; 99A-345.18; 99A-360.56; 99A-502.85; 99A-532.52; 99A-842.44; 99A-923.28; 99B-082.81; 99E-012.20; 99E-016.05; 99H-043.90; 99A_65797;98A_34449; 98A_13687; 99A_56556; 98A_16275; 98A_49859; 98C_32603; 98A_92587; 98A_03757; 98A_65343; 30A_87991; 30F_61313; 98A_93132; 98A_68688; 99A_33507; 98A_76757; 98A_42932; 98A_47105; 98A_81691;

29H_02616; 98K_6964; 98A_53833; 98A_21538; 99A_16474; 98D_01393; 98A_21983; 98H_0887; 98A_57716; 98A_65453; 98A_10704; 98B_13832; 29H_57046; 98A_20023; 30K_03139; 99A_82379; 20C_18421; 98A_24003; 98A_49521; 98A_11455; 30A_22755; 98A_24230; 98A_24107; 98A_87868; 98A_61873; 98A_04854; 98C_20035; 98A_06123; 98A_08922; 99A_61662; 98A_07952; 30F_06897;

98A_58755; 98A_47905; 98C_27018; 98A_02618; 98A_26039; 98C_30718; 98A_65700; 98A_28497; 98A_20631; 98A_21866; 98A_68688; 99A_61662; 30H_21525; 99A_24934; 98A_64166; 29A_14237; 98C_23030.

24 trường hợp rẽ trái tại nơi có biển cấm, gồm các xe ô tô mang biển số: 99A_57431; 98C_26560; 30A_76875; 30H_01332; 99A_63626; 99A_15355; 90A_56091; 98A_35125; 98A_91305; 98A_73938; 98A_41957; 20C_18662; 98A_22121; 98B_02961; 20A_58092; 98A_56601; 98A_25996; 99A_99815; 98A_91662; 99C_27396; 98A_36251; 98C_21342; 98C_37068; 30G_21273.

3 trường hợp chủ xe ô tô dừng xe dưới gầm cầu vượt mang biển số sau đây: 99A_22129; 98A_21842; 98A_20019.

71 trường hợp chạy quá tốc độ quy định, gồm các xe ô tô mang biển số: 29H-72683; 98C-12870; 98LD-00419; 99A-23512; 99A-43424; 99A-900.48; 99C-00936; 99C-08877; 99C-25238; 12A-26364; 14H-08327; 14P-2192; 98B-017.17;

99C-295.03; 99A-447.43; 20A-699.53; 29C-298.66; 21H-019.60; 99B-062.27; 99A-921.38; 99A-902.52; 99A-460.45; 99A-242.16; 98R-013.68; 98G-004.11; 98A-496.10; 92R-003.27; 89A-662.50; 30L-995.20; 30M-622.02; 30L-437.61; 30K-736.65; 29G-004.87; 30H-910.39; 14C-408.91; 15C-475.57; 15K-571.35; 28A-218.37; 30A-967.87; 89A-517.72; 98A--294.01; 98C-318.92; 99A-411.16;

99A-567.30; 99A-821.77; 99H-054.26; 15K-055.08; 29C-972.50; 29D-525.70; 29D-553.53; 29D-604.02; 29E-406.04; 29H-059.41; 29H-864.19; 29H-896.54; 30A-064.99; 30E-391.25; 30E-688.81; 30E-828.08; 30F-353.18; 30F-591.69; 30F-744.57; 30F-946.99; 30G-673.84; 30H-611.65; 30K-257.15; 36H-114.93; 98A-173.99; 98A-446.33; 99A-802.30; 99A-909.60.

Với 299 trường hợp xe mô tô vi phạm, lực lượng chức năng phát hiện 19 trường hợp vượt đèn đỏ: 98AA_083.24; 98AA_088.46; 98AA_599.43; 98B2_806.46; 98B3_266.40; 98B3_328.14; 98AA_126.92; 98B2_185.8798B3_157.32; 98B3_770.91; 98B3_476.87; 98AH_095.54; 98B1_590.88; 98B3_618.65; 98AA_430.94; 98B2_361.41; 98B3_821.09; 98B3_450.88; 98B3_257.67.

175 trường hợp không đội mũ bảo hiểm, bao gồm: 99AE-065.84; 99C1-422.06; 99E1-290.28; 99AE-031.62; 99B1-525.17; 99E1-553.16; 99AE-022.56; 99E1-654.55; 99E1-572.57; 99C1-417.28; 99C1-567.27; 99E1-610.69; 99G1-466.24; 37AD-012.14; 99E1-226.04; 99B1-504.77; 99AA-245.84; 99B1-147.10; 99AF-078.49; 99AE-016.04; 99B1-466.88; 99E1-623.32; 99E1-346.92; 99C1-241.35; 99AH-035.46;

99E1-315.00; 99E1-105.18; 99AA-119.95; 99E1-237.46; 99C1-545.16; 99E1-068.58; 99E1-357.79; 99C1-133.10; 99G1-422.57; 99C1-604.95; 99AE-011.86; 99C1-250.71; 99AA-321.37; 99AA-110.96; 99AE-012.22; 99AE-012.25; 99E1-399.78;

99B1-539.02; 99AA-110.00; 99E1-024.24; 99AE-068.43; 99B1-462.67; 99B1-384.52; 99AE-013.76; 99B1-433.18; 99G1-115.97; 29AH-089.03; 99AB-019.43; 99AA-085.59; 71B4-436.41; 99AD-006.52; 99E1-358.86; 36AL-036.11; 99E1-629.52; 99B1-514.05; 99E1-489.45; 29K1-447.96; 99AA-335.57; 99B1-408.65; 99G1-524.30; 99C1-544.78; 99E1-422.33;

99AA-248.30; 99AC-037.95; 29N1-890.12; 99E1-218.94; 99AA-057.41; 99E1-033.51; 99AA-285.13; 99E1-256.71; 99AA-077.21; 99B1-539.80; 99AC-059.46; 99AE-022.56; 99AA-955.74; 99E1-024.24; 99MĐ7-026.40; 99G1-125.22; 99AA-102.62; 99G1-663.46; 99E1-420.10; 99AA-216.42; 99B1-496.66; 99AE-053.17; 99V1-3825; 99C1-489.84; 99V2-3579; 98D1-740.71; 99AA-614.73; 99B1-543.30;

99MĐ3-085.31; 99MĐ5-066.13; 99AB-067.37; 99E1-643.19; 99B1-547.60; 99B1-572.28; 99H1-360.22; 99AC-033.60; 99E1-621.02; 99AA-537.80; 99AC-033.90; 99D1-467.84; 99AE-033.06; 99AE-075.67; 99E1-059.28; 99AC-033.70; 98AK-071.87;

99MĐ1-098.49; 29AH-027.90; 99G1-645.10; 29Y7-322.63; 99D1-593.93; 99AE-022.21; 99F138145; 99AE-014.40; 99AE-073.67; 99AE-047.23; 98K1-291.87; 29MĐ3-525.09; 99AA-155.03; 99C1-608.33; 99B1-481.03; 99AE-044.31; 99E1-457.74;

99L6-0192; 99C153859; 98B267793; 99V1-7834; 99E1-606.43; 99E1-313.53; 99AE-047.19; 99MĐ2-074.06; 98F146121; 99H1-337.83; 29B1-699.93; 99E1-079.50; 99MĐ5-062.56; 99E1-490.71; 29S1-427.14; 99E1-188.98; 99B1-278.66; 99L5-4606; 99G1-007.17; 99L3-2214; 99G1-365.24; 99AF-083.47; 99E1-313.55; 99D1-558.19; 99AA-106.77; 99L5-0300;

99G1-661.04; 99AA61567; 34B4-041.96; 99AA-117.35; 98B1-882.38; 20AB-042.91; 99AA-032.12; 98L6-6613; 98K1-204.16; 29T1-193.63; 99K1-158.31; 99G1-694.66; 29AA-013.69; 99C159701; 99AA-104.10; 99L5-7953; 99G1-190.07; 99G1-00019; 99G149700; 17B8-002.21.

35 trường hợp xe mô tô chạy quá tốc độ mang biển số sau: 28N1-31154; 34C1-44593; 99AB-019.82; 99D1-13832; 99G1-65452; 12B1-19985; 12T1-9819; 20B2-51781; 27B2-09619; 28FN-08138; 17B8-551.21; 25B1-749.90; 29A1-343.29; 90B2-789.94; 36AM-094.14; 27AZ-063.40; 99G144644; 99E1-670.42;

99AA-092.16; 98H1-410.86; 98B3-678.21; 36AH-001.70; 29Y3-560.49; 11L1-141.45; 27B2-153.27; 33R2-5851; 36AD-663.02; 98B2-928.94; 98E1-538.35; 99AA-099.78; 99AA-153.27; 99E1-482.64; 99F1-549.69; 99G1-62828; 99T1-220.06.

Người dân cần chuẩn bị giấy tờ gì khi nộp phạt nguội?

Trong thông báo ngày 11/10, Phòng Cảnh sát Giao thông, Công an tỉnh Bắc Ninh cho biết, người vi phạm cần mang theo các giấy tờ sau khi xử lý phạt nguội:

- Giấy tờ tùy thân (CMND/CCCD hoặc hộ chiếu);

- Giấy phép lái xe, đăng ký xe, đăng kiểm, bảo hiểm;

- Thông báo hoặc quyết định xử phạt (nếu đã nhận);

- Nếu không phải chủ xe, người vi phạm cần mang theo giấy tờ chứng minh mối liên hệ với chủ xe (hợp đồng thuê xe, giấy giới thiệu...).

Lực lượng chức năng thông tin, theo Thông tư số 73/2024/TT-BCA, thông tin vi phạm phạt nguội sẽ được ghi nhận trong hệ thống đăng ký, quản lý phương tiện. Vì vậy, khi chủ xe thực hiện các thủ tục như đăng ký lại, đổi biển số, sang tên, chuyển quyền sở hữu hay thu hồi giấy chứng nhận đăng ký xe, hệ thống sẽ tự động kiểm tra và từ chối thực hiện nếu phương tiện vẫn còn vi phạm chưa được xử lý dứt điểm.

21 điểm xử lý vi phạm trật tự, an toàn giao thông tại tỉnh Bắc Ninh

Trước đó, nhằm tạo thuận lợi cho người dân trong việc tra cứu, liên hệ và đến làm việc, Phòng Cảnh sát giao thông Công an tỉnh Bắc Ninh đã có thông báo về 21 điểm xử lý vi phạm trên địa bàn toàn tỉnh. Danh sách như sau:

Đội tuyên truyền, điều tra giải quyết tai nạn và xử lý vi phạm giao thông:

Trụ sở chính Phòng CSGT Công an tỉnh Bắc Ninh – Đường Ngô Trang, TDP Kiểu, phường Việt Yên. Điểm Xử lý tại số 384 đường Xương Giang, phường Bắc Giang.

Đội Cảnh sát Giao thông Đường bộ số 1:

Tổ Quốc lộ – Số 134 Nguyễn Văn Cừ, phường Võ Cường. Tổ TP Bắc Ninh – Số 665 Trần Hưng Đạo, phường Võ Cường. Tổ Quế Võ – Số 387 Khu Phố Lợ, Quế Võ. Tổ Yên Phong – Trụ sở CAH Yên Phong cũ, đường Huỳnh Thúc Kháng. Tổ Từ Sơn – Số 15 Lý Thái Tổ, phường Từ Sơn.

Đội Cảnh sát Giao thông Đường bộ số 2:

Tổ Gia Bình – Khu phố Nội Phú, xã Gia Bình. Tổ Tiên Du – Đường tỉnh 276, khu Lũng Sơn, Tiên Du. Tổ Thuận Thành – Đường Lạc Long Quân, khu phố Đông Côi, phường Thuận Thành. Tổ Lương Tài – Số 24, đường Vũ Giới, xã Lương Tài.

Đội Cảnh sát Giao thông Đường bộ số 3:

Tổ TP Bắc Giang – 384 Xương Giang, phường Bắc Giang. Tổ Việt Yên – Đường Ngô Trang, TDP Kiểu, phường Việt Yên. Tổ Lục Nam – Đường Nguyễn Văn Lục, thôn Nhiêu Thị, xã Lục Nam. Tổ Lạng Giang – Thôn Nam Tiến 3, xã Lạng Giang. Tổ Yên Thế – Số 227, tổ dân phố Đề Nắm, xã Yên Thế. Tổ Tân Yên – Thôn Hợp Tiến, xã Tân Yên. Tổ Hiệp Hòa – Đường Nguyễn Văn Cừ, xã Hiệp Hòa. Tổ Chũ – Tổ dân phố Trần Phú, phường Chũ. Tổ Sơn Động – Số 8 Trần Nhân Tông, xã Sơn Động.

Đội Cảnh sát Giao thông Đường bộ số 4:

Điểm tiếp nhận, xử lý vi phạm: Đường Xương Giang, phường Bắc Giang.

Tác giả: Nguyệt Lượng

Nguồn tin: doisongphapluat.nguoiduatin.vn