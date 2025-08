Nhanh chóng giải cứu 2 sinh viên bị lừa "bắt cóc online" chỉ trong một đêm

Ngày 2/8, Đội Hình sự đặc nhiệm (Đội 2) Phòng Cảnh sát hình sự Công an TP Hồ Chí Minh phối hợp Công an phường Diên Hồng giải cứu thành công T.T.H (SN 2005, ngụ ký túc xá Bách Khoa, phường Diên Hồng), sinh viên năm ba Trường Đại học Bách Khoa khỏi một vụ “bắt cóc online”.

Nạn nhân T.T. H. được giải cứu tại một khách sạn tại phường Diên Hồng.



Thông tin ban đầu, khoảng 18h45 cùng ngày, ông T.Đ.T (SN 1975, ngụ TP Bảo Lộc, Lâm Đồng) báo cho người quen là ông L.V.T (SN 1976, ngụ xã Bình Hưng, TP.HCM) về việc con trai ông là T.T.H mất liên lạc, nghi bị bắt cóc.

Ông T. cho biết, vào sáng cùng ngày, H. rời khỏi ký túc xá Bách Khoa (497 Hòa Hảo, phường Diên Hồng) lúc 9h51 nhưng đến tối vẫn chưa quay về. Đồng thời, gia đình nhận được yêu cầu chuộc người với số tiền 600 triệu đồng.

Đội 2 phối hợp với tổ công tác địa bàn và Công an phường Diên Hồng xác minh. Đến khoảng 20h45, lực lượng chức năng phát hiện H. đang tự nhốt mình tại một khách sạn trên địa bàn và đưa nạn nhân về nơi an toàn.

H. cho biết có một người gọi điện tự xưng là cán bộ Viện Kiểm sát, thông báo H. liên quan đến đường dây rửa tiền, yêu cầu H. đến nơi vắng để làm việc. Khoảng 9h45, H. đến khách sạn HA (phường Diên Hồng), sau đó di chuyển đến khách sạn PL gần đó và kết nối Zoom với nhóm lừa đảo. Tại đây, H. bị hướng dẫn chuyển tổng cộng 129 triệu đồng qua 5 lần giao dịch vào tài khoản số 907724686...

Em T.Q.M cũng được giải cứu kịp thời.



Tối 2/8, Tổ công tác chuyên trách của Phòng Cảnh sát hình sự Công an TP Hồ Chí Minh phối hợp Công an phường Gia Định tiếp tục kịp thời giải cứu T.Q.M (SN 2007, ngụ TP Hồ Chí Minh) khỏi một vụ lừa đảo có kịch bản tương tự.

Theo gia đình, đầu giờ chiều 2/8, M. gửi một thông báo giả danh trường đại học, đề cập học bổng du học Australia và yêu cầu hỗ trợ 600 triệu đồng để chứng minh tài chính. Gia đình chưa chuyển tiền thì M. mất liên lạc. Lo ngại bị bắt cóc, người thân lập tức trình báo Công an.

Xác minh, lực lượng chức năng phát hiện M. đang ở trong một khách sạn trên địa bàn và nhanh chóng giải cứu. M. cho biết có người gọi điện mạo danh cán bộ chương trình học bổng, hướng dẫn thuê phòng khách sạn, tự cách ly và không liên lạc với gia đình.

Nạn nhân đã mang theo một số tài sản cá nhân để cầm cố, bán lấy tiền chuyển cho các đối tượng. Nhưng M. chỉ mới chuyển 2,1 triệu đồng thì được Công an phát hiện kịp thời.

Trước đó, ngày 1/8, Phòng Cảnh sát hình sự Công an TP Hồ Chí Minh đã lập tổ công tác chuyên trách nhằm để xử lý các vụ “bắt cóc online”, do Trung tá Nguyễn Trung Hòa, Phó Trưởng phòng Cảnh sát hình sự, làm tổ trưởng. Tổ công tác có nhiệm vụ tiếp nhận tin báo, phối hợp các lực lượng liên quan để nhanh chóng điều tra, truy xét và bảo vệ an toàn cho nạn nhân trong thời gian sớm nhất.

Công an TP Hồ Chí Minh khuyến cáo: lực lượng chức năng không làm việc qua điện thoại, không yêu cầu người dân chuyển tiền hay nhập mã OTP. Khi gặp các trường hợp tương tự, người dân cần tắt máy và trình báo Công an địa phương nơi gần nhất hoặc gọi đến đường dây nóng 0693.187.200 (Phòng Cảnh sát hình sự) hoặc 028.3821.7080 (Đội 2) để được hỗ trợ kịp thời.

Tác giả: Phú Lữ - Minh Đức

Nguồn tin: cand.com.vn