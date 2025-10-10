Giải cứu một phụ nữ Quảng Trị bị bắt cóc bán qua khu chuyên lừa đảo ở Campuchia

Chị V. (áo đỏ) sau khi được giải cứu từ khu tự trị Campuchia - Ảnh: T.D

Ngày 9-10, Công an xã Tuyên Phú (Quảng Trị) xác nhận đơn vị này vừa phối hợp với các phòng chức năng của Công an tỉnh Quảng Trị giải cứu thành công một phụ nữ tại địa phương bị bắt cóc bán qua một trung tâm chuyên lừa đảo ở Campuchia.

Hiện người này đã được đưa về nhà an toàn.

Bị bắt cóc bán qua trung tâm chuyên lừa đảo ở Campuchia

Trước đó, ngày 1-10-2025, Công an xã Tuyên Phú nhận được thông tin của gia đình chị Đ.T.V., 20 tuổi, trú tại xã này, về việc chị V. bị bắt cóc bán qua một khu chuyên lừa đảo tại Campuchia.

Theo trình báo, chị V. đã từng qua Campuchia làm việc tại một quán ăn của người quen. Khi mẹ ở quê bệnh, chị trở về thăm. Đến đầu tháng 9 vừa qua, chị V. trở lại quán ăn ở Campuchia để làm việc thì bị một nhóm người bắt cóc khi đang trên taxi. Vị trí bị bắt cóc ở trên đất Campuchia, cách cửa khẩu Mộc Bài không xa.

Nhóm người trên đưa chị V. đến nơi vắng người và ép chị phải di chuyển qua một xe khác rồi thu hết tiền và điện thoại di động.

Chị V. được lực lượng chức năng đưa từ Campuchia về lại Việt Nam - Ảnh: T.D

Sau đó, chị V. bị bán cho một khu chuyên lừa đảo trực tuyến tại Campuchia giáp biên giới Thái Lan. Khi ở khu này, chị V. bị bắt ép làm các công việc khác nhau và thường xuyên bị đánh đập khi không làm theo.

Khi không thể chịu đựng được nữa, chị V. đã van xin các nhóm quản lý cho gọi điện về gia đình để xin được chuộc về Việt Nam. Chị V. đã liên hệ cho gia đình để trình báo Công an xã Tuyên Phú về sự việc.

Cuộc giải cứu may mắn

Trung tá Phạm Thanh Diệu - Trưởng Công an xã Tuyên Phú - cho biết khi tiếp nhận thông tin, công an xã nhận định đây là một vụ bắt cóc manh động và rất khó để giải cứu vì nạn nhân đang ở ngoài lãnh thổ Việt Nam.

Công an xã đã báo cáo xin ý kiến ban giám đốc cùng các phòng chức năng của Công an tỉnh để đưa ra phương án giải cứu.

Sau khi xác định được vị trí nơi chị V. bị bán nằm ở vùng giáp ranh giữa Campuchia và Thái Lan, Công an xã Tuyên Phú đã liên hệ với một công dân người Việt Nam hiện đang làm việc tại Campuchia ở gần cửa khẩu Mộc Bài để hỗ trợ kết nối và thương lượng với người quản lý ở đây.

"May mắn nhất là chị V. khi liên lạc về đã gửi được vị trí nơi mình đang bị ép làm việc và may nữa là Công an xã có người quen tại khu vực này có thể đại diện đến thương lượng với người quản lý", trung tá Diệu nói.

Trước đó, Công an tỉnh Quảng Trị qua kênh ngoại giao cũng đã kết nối với chính quyền ở khu vực chị V. đang bị bắt giữ.

"Thật may, nhờ chính quyền địa phương can thiệp và người quen đến trực tiếp thương lượng nên phía quản lý khu này đã chấp thuận thả chị V.", Công an xã Tuyên Phú thông tin.

Đến ngày 7-10, tức sau một tuần, chị V. đã được đưa về Việt Nam an toàn.

"Đó là những ngày tháng sống trong sợ hãi và tuyệt vọng. May có các anh công an đã giải cứu kịp thời tôi mới được về với gia đình", chị V. xúc động.

